«Des que vaig néixer, porto l’amor per la meteorologia interioritzat»

Amb l’objectiu d’estudiar meteorologia, Alejandro Abad va fer el batxillerat científic a l’institut Illa de Rodes de Roses, però les seves diferències amb la física el van conduir cap a una altra opció. Així doncs, l’any que ve estudiarà fotografia de paisatge amb l’objectiu inicial: esdevenir meteoròleg.

El jove rosinc de vint-i-un anys Alejandro Abad és un apassionat de la meteorologia i la fotografia. Fa menys d’un any, el 20 d’octubre de 2021 va crear la seva pròpia estació meteorològica a Roses. Ell es considera un meteoaficionat i ens explica la seva passió per la natura i la meteorologia.

Fa estudis lligats amb la meteorologia?

Ara mateix no. Aquest any no estic estudiant res, ja que vaig acabar batxillerat l’any passat i volia fer meteorologia però la física, que és fonamental per a la meteorologia, no m’agrada ni em va bé. Per això, l’any que ve començaré estudis de fotografia de paisatges; que està molt relacionat i no m’obliga a fer física.

Quan va començar a posar en pràctica el seu amor per la meteorologia?

Vaig decidir posar-ho en pràctica quan em vaig descarregar Twitter, fa gairebé tres anys. Twitter va ser la clau perquè m’aficionés encara més a tot aquest món perquè em va obrir les portes. Em va permetre veure que hi havia gent a la qual li agradava el mateix que a mi. També em va permetre conèixer aquesta gent, conèixer els mapes i saber on podia trobar eines per mirar el temps. Per tant, així va ser el meu començament i des de llavors la meva passió no ha parat de créixer.

Què vol ser en un futur?

La meteorologia és la meva debilitat. No hi ha res que m’apassioni més. Així doncs, m’agradaria ser meteoròleg.

Com descriuria la meteorologia?

És dinàmica, fluida, variable... És una passada! Et podria dir mil adjectius més perquè és un món fascinant.

Què li agrada de la meteorologia?

M’agrada el cel, el vent, la tramuntana. Quan sento aquesta paraula, em venen al cap tempestes, fenòmens extrems i vents violents; i m’encanta. Tot i això, el que més m’agrada de la meteorologia és la força que té i la brutal energia que transmet. A mi la meteorologia m’atrapa i des que la vaig descobrir, em va enamorar per complet.

Té algun referent?

Sí, en Tomàs Molina, en Dani Ramírez i en Francesc Mauri són tres grans referents per mi, però ells no han fet que m’agradi la meteorologia. Jo, des de ben petit, em fixava en el vent i en el cel i quan feien el temps a TV3, em posava a cridar com un boig per tota la casa: «El temps, el temps, fan el temps». Podria dir que, des que vaig néixer, porto l’amor per la meteorologia interioritzat.

Quines eines de meteorologia té?

Tinc una estació meteorològica operativa que dona dades a Internet d’aquí, de Roses. També tinc un termòmetre però no és tan exacte com l’estació que té tots els paràmetres per mesurar; és un altre nivell.

Ha notat el canvi climàtic?

Sí, he notat canvis. Un d’ells és que han incrementat molt els fenòmens extrems. Evidentment, sempre n’hi ha hagut, però el que vull dir és que ara es donen amb més freqüència: Per exemple, a l’Empordà, els anys 2019 i 2020 vam tenir dos anys de pluges fortes, i just després, 2021 i 2022, estan sent dos anys amb una sequera brutal. A més a més, aquesta sequera l’estem patint molt a l’Empordà, espero que s’acabi ja perquè l’aigua és molt necessària en tots sentits.