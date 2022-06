A Figueres han crescut un 39% els delictes el primer trimestre del 2022 respecte al mateix del 2021. Una de les xifres més altes és el de que puja un 88%. La ciutat té una bateria de mesures en marxa o per fer-ho, però l’alcaldessa, Agnès Lladó, alerta que a la comarca tenen un problema per l’alta presència de francesos que venen a delinquir aquí perquè allà la llei és més dura. Demana un front comú de totes les 68 poblacions de la comarca per defensar la petició al departament d‘Interior de tenir una regió policial pròpia.

«Tenim una problemàtica important amb persones que no resideixen al municipi, delictes que es produeixen aquí de persones que venen del sud de França», assegura l’alcaldessa. L’Ajuntament ha demanat a interior la regió policial pròpia dels Mossos i va fer una crida a totes les poblacions: «demano com alcaldessa de la capital que remessim els 68 municipis que som tots víctimes d’aquesta situació». Va recordar que als consells d’alcaldes que celebra periòdicament el Consell Comarcal es queixen d’aquesta situació. Figueres, per ser una població de 50.000 habitants, s’endú la pitjor part, va dir. I va recordar que «quan parlem de seguretat, parlem de benestar» i de la tranquil·litat de les persones. Per això creu important que la comarca es faci seva la mesura de crear la regió policia pròpia de l’Alt Empordà. A Figueres els delictes han pujat un 39% el primer trimestre de l’any. Els furts un 36%, els robatoris amb violència i intimidació un 41%, i els robatoris amb força a comerços un 88%. Les va posar sobre la taula el regidor no adscrit, Carles Arbolí, al ple celebrat dimarts i va demanar una valoració del govern i quines mesures es prendran. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, va exposar de nou com s’està reforçant la seguretat. El govern està incrementant la plantilla de la Guàrdia Urbana des de fa temps. Actualment són 71 i l’any vinent esperen ser 78. El creixement de la Guàrdia Urbana permetria plantejar, com demanava Arbolí, descentralitzar la seu policial i crear diferents unitats dins la policia. Actualment es tramita la compra d’un vehicle per disposar d’una unitat d’ordre públic. Els delictes vinculats a les lesions i baralles s‘han triplicat aquest trimestre. S’ha demanat més presència de la Policia Nacional a la plaça Estació que hi és permanentment. També hi ha el compromís d’Interior de dotar de més agents dels Mossos l’Àrea Bàsica de l’Alt Empordà. Properament Figueres tindrà agents cívics i es continua treballant en disposar de més càmeres de videovigilància i lectors de matrícules. El regidor va demanar col·laboració ciutadana per denunciar i espera que les mesures acabin tenint efecte.