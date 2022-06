Dolors Barceló serà la cap de llista de Junts per Castelló-Empuriabrava a les eleccions municipals del maig de l’any vinent. La candidata, de 57 anys, és filòloga i treballa a l’administració pública com a tècnica lingüística. Barceló, que ha estat ratificada com a cap de llista en l’assemblea d’afiliats i afiliades que s’ha fet aquest dimecres, liderarà “un projecte renovador”. “El nostre municipi es mereix estar a primera línia dels projectes més innovadors. A Castelló tenim uns actius extraordinaris i treballarem per tal de reforçar-los”, ha remarcat.

L’alcaldable de Junts per Castelló-Empuriabrava ha subratllat que “no es pot fer una política de mínims ni d’anar tirant. El municipi necessita projectes i inversions importants per avançar”. “M’acompanya un equip de persones amb formació i experiència, molt preparades per assumir responsabilitats a l’Ajuntament”, ha afegit. Barceló va ser regidora i tinenta d’alcalde a l’Ajuntament de Castelló del 2011 al 2015 i va ocupar el càrrec de cap de gabinet d’alcaldia i coordinadora de serveis a l’Ajuntament de Figueres del 2015 al 2019.