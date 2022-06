El nou tram de via verda de Castelló d'Empúries, que uneix la rotonda de la carretera de Sant Pere Pescador amb els Aiguamolls a través del camí de la depuradora i del càmping Laguna, ha comportat la reducció de l’espai destinat al pas de turismes, autocars i furgonetes. La nova mobilitat inclou la senyalització pertinent per a indicar la prioritat de pas. Aquesta carretera, paral·lela a la C-260, és molt utilitzada per entrar i sortir dEmpuriabrava pel passallís de la Muga.