Maverick Viñales es posa a la pell de les persones invidents de l'Once a Figueres

Aquest dimecres, a la tarda, dintre de les activitats per celebrar la Setmana de l'Once Catalunya, el pilot rosinc de MotoGP, Maverick Viñales, Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, i Ester Marcos, regidora de Comerç, s'han posat per una estona a la pell d'una persona invident. Els convidats s'han col·locat uns antifaços opacs i han fet una ruta de reconeixement per les instal·lacions a més a més d'una volta pel carrer combinant tècnica de guia i bastó. A continuació, sense treure's l'antifaç, han abocat aigua en un got sense fer caure ni una gota.

Una altra de les activitats que Guillermo Fernández, director de l'Once de Figueres, tenia preparades per a què els convidats poguessin adonar-se de com és el dia a dia d'una persona invident ha estat la d'escriure un Whatsapp sense veure el que escrivien. Maverick també ha fet una partida a un videojoc accessible a cegues on es tractava de conduir un vehicle a través del so. Per acabar, amb els antifaços ja trets i amb un diccionari Braille, els tres convidats han hagut de desxifrar una frase que els hi havien preparat i després han escrit el seu nom en Braille.

Mentre caminava pel carrer, Maverick Viñales ha explicat que «és més difícil del que em pensava. Aquesta gent té molt de valor i de coratge». Al final de l'acte, Maverick també ha explicat que era una experiència increïble i que «posant-te a la pell de la gent cega t'adones que no tenen una vida gens fàcil. Ha estat un repte molt dur. Els invidents fan una labor impressionant i són gent admirable».

El rosinc ha afegit que «m'ha impressionat la sensació de no saber on era. És una sensació difícil d'entendre fins que no et poses en la seva pell. Ha estat molt complicat perquè l'orientació era pràcticament nul·la, no sabia on estava».