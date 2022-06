L'associació Dret a Morir Dignament (DMD), principal impulsora de la Llei d'Eutanàsia, ha ratificat com a nova presidenta de l'entitat a Cristina Vallès, la figuerenca que fins ara estava al capdavant de la DMD en les comarques gironines. Vallès defensa una etapa "continuista" en un moment en el qual l'associació té un gran creixement, amb 1.630 socis i un centenar de voluntaris. Una xifra que la nova presidenta vol remarcar, "és molt destacable que una entitat amb 100 voluntaris hagi arribat tan lluny".

Com a principals impulsors de la Llei estatal d'Eutanàsia -aprovada el juny de 2021-, des de l'associació fan un "balanç sorprenentment positiu" de la norma aquest primer any de la seva vigència. Aproven que la resposta ha sigut molt bona, tant per part de la plantilla d'administració com dels sanitaris. Una realitat que mostra un canvi social de paradigma, "la llei està ajudant que es valorin els drets del final de la vida, en general, ara es dedica més temps", declara Cristina Vallès.

Tot i ser una llei estatal, tal com descriu la portaveu catalana, "hi ha 17 comunitats autònomes i hi ha 17 situacions diferents". Segons explica Vallès, no totes les comunitats autònomes faciliten el procés de la mateixa manera ni tenen tota la documentació. A Catalunya, gràcies a l'impuls del teixit social i de la DMD, s'hi treballa des de l'any 2017 i això fa que actualment hi hagi més professionals preparats a Catalunya que a altres territoris.