Aquest estiu entra en vigor una modificació de l'ordenança d'estacionament de l'Escala que introdueix diversos canvis en la regulació dels aparcaments.

Una de les principals novetats és que l'aparcament de l'avinguda Francesc Macià passa a estar regulada com a zona blava de llarga durada per als no residents durant la temporada d'estiu. Els residents a l'Escala no hauran de pagar per estacionar en aquest aparcament (només cal disposar de la tarja resident que es pot demanar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de l'Escala, demanant cita prèvia), mentre que els visitants hauran de pagar entre 2 i 8 euros en funció de la durada de l'estacionament en una mateixa jornada.

L'objectiu és que "els visitants de dia, que majoritàriament utilitzen aquest aparcament per anar a la platja, contribueixin també al manteniment de les platges i el nostre litoral", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill. En aquest sentit, el cànon que es recapti del funcionament d'aquesta zona blava es reinvertirà a aquestes despeses de manteniment.

També hi haurà canvis a les zones blaves bonificades, que permeten a les persones amb tarja resident aparcar en aquests espais per un euro al dia. En aquest sentit, a partir de l'1 de juliol, quan es preveu que entri en vigor la modificació de l'ordenança, la zona blava bonificada d'estiu serà al passeig Lluís Albert, carrer de Gràcia, Ronda del Pedró, ca les Monges, aparcament en superfície de plaça Catalunya i aparcament del carrer Naïntré (s'afegeixen 11 places al carrer).

A l'hivern, només quedaran com a zona blava bonificada la plaça Nova i l'aparcament de ca les Monges i el preu per als usuaris amb tarja de resident serà de només 0,5 euros/dia durant la temporada d'hivern.

No cal renovar la tarja de l'any passat

Els que tinguin la tarja resident de l'any passat, no cal que la renovin i serà vàlida aquest any. L'objectiu és que de cara a l'any vinent, el sistema d'aparcament per a residents funcioni amb el registre de la matrícula i ja no sigui necessari renovar més la tarja.

Sant Martí

Els aparcaments de l'Era i la Lloba, a Sant Martí d'Empúries, la concessió dels quals es va acabar aquest any, passen a ser gestionats fins el 2024 per l'empresa Continental, en compensació per la inversió feta als nous parquímetres. Funcionen des de l'1 de juny fins al 30 de setembre i els caps de setmana i festius entre el 15 d'abril i l'1 de juny i l'1 d'octubre i el 30 d'octubre, en horari de 8 a 23h. El preu que marca la normativa és d'1,86 euros/hora en aquests dos aparcaments.

També s'introdueix un petit canvi en l'horari de les zones blaves, ampliant una hora a l'estiu (de 15 de juny a 15 de setembre) per adaptar-se als horaris de la majoria d'establiments per fer la funció de garantir la rotació. Així, a l'estiu les zones blaves funcionaran de 8 a 21h, mentre que l'hivern l'horari serà de 9 a 13h i de 16 a 20h.