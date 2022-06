Després de quatre anys a l’oposició amb la resta de l’equip de govern, Verónica Medina encapçala la Regidoria d’esports i de joventut a la ciutat de Roses des del 2019 per ERC. Molt vinculada al món del lleure i els joves, encara la seva feina amb optimisme, conscient que l’esport és un dels puntals de la societat.

Conscient que la parada obligada per la pandèmia ha fet trontollar tota l’activitat dels clubs esportius, la regidora Verónica Medina veu clar que no es poden descuidar les necessitats de totes les entitats rosinques per continuar pel bon camí.

A Roses es fomenta molt l’esport, ara que s’acaba una temporada en la qual s’han reactivat les competicions amb certa normalitat, com ho valores?

L’esport ho ha passat malament, però és cert que hi ha diversos esports que van veure la llum al final del túnel abans que d’altres, com els esports a l’aire lliure, el senderisme, el ciclisme o l’atletisme. Ara que tot ha tornat a la normalitat crec que tot s’ha revalorat. Des de fer esport per salut, per competir, per passar-ho bé, és molt positiu, no només salut física, també salut emocional.

Què creu que aporta als joves la pràctica de l’esport i el lleure?

El lleure és la gran escola de valors conjuntament amb l’esport. Crec que si hi ha un element que els uneix és aquest, els valors humans, que molt sovint oblidem. El treball en equip, l’esforç, la responsabilitat, el respecte, també en l’alegria i el gaudi, passar-s’ho bé.

El lleure reforça molt els vincles de convivència i el fet de compartir aficions per un esport en comú ho complementa. Esport, salut i lleure són tres elements que van agafats de la mà i considerem imprescindibles.

L’Institut de l’Illa de Rodes és una aposta clara per formar professionals de l’esport, quina relació hi tenen?

Amb l’institut Illa de Rodes vam arribar a l’acord per ajudar als seus alumnes a l’hora de fer les pràctiques dels seus estudis. Comptem amb alumnes que fan les pràctiques del títol de director de lleure i de monitor de lleure. A la piscina municipal. També hem tingut alumnes els darrers anys que s’han format com a socorristes, una professió que actualment requereix una formació específica i que a l’estiu està molt demandada. Procurem no fer cap diferència entre els alumnes que fan les pràctiques i l’equip de treballadors de la piscina.

A Roses teniu un gran nombre de clubs, molts de formació, però no només els joves fan esport. La gent gran també la tenen en compte?

Al pavelló tenim un grup d’unes 250 persones grans que es reuneixen setmanalment per fer exercici. El benefici emocional que aconsegueixen és impressionant, el component socialitzador de l’esport és importantíssim. Durant la pandèmia ens va sorgir un problema a la nostra regidoria, érem conscients que la gent gran necessitava fer exercici, però el confinament ho impedia. No sabíem com donar-los una alternativa. Quan es va poder sortir al carrer i els participants van venir al CAR (Centre d’Activitat de Roses) les monitores, la Dolors i l’Eva, van començar a gravar sessions de gimnàstica. Amb la col·laboració de TV Roses es van emetre les sessions per la televisió i la resposta va ser genial.

Com estan els equipaments de Roses, en falten?

I tant que en falten… Jo sempre ho he pensat. Però fer un pavelló o un equipament esportiu no és fàcil, no es fa d’un dia per l’altre. A Roses l’activitat esportiva està pujant moltíssim, i més després de la pandèmia. Nosaltres des de l’Ajuntament ho estem fomentant, no obstant això, tant el pavelló com els camps de futbol són petits. Faria falta un tercer camp, tanmateix podem aprofitar encara més les instal·lacions que tenim, com el Camp de la Vinyassa, hi tenim projectes de millora.

Hi ha altres esports que no són tan multitudinaris, així i tot no deixen de ser presents a la societat, com ho treballen a Roses?

Tenim pendent el projecte de millora de l’skatepark, el volem ampliar i fer-lo més segur. És una demanda real des de fa temps, hem pogut ajustar la despesa que suposen aquestes reformes i ho tirarem endavant aviat. També des del govern som coneixedors de l’afició pels esports de platja, que a Roses hi ha moltes modalitats. A llarg termini volem fer un centre que faciliti les coses a tots els rosincs i rosinques que els practiquen, els volem potenciar tots.

Com valora la seva feina des que ha arribat al govern i com enfronta el que us queda de mandat abans de tornar a les urnes?

Creiem que hem fet una bona feina, hem tirat endavant diverses iniciatives i millores, com el circuit de BTT i les activitats per a la gent gran. Tot i haver estat molt influenciats per la pandèmia creiem que hem tingut bones iniciatives. Personalment, m’agradaria poder tirar endavant el projecte de les sales polivalents, ala demanda està més que justificada. M’agrada escoltar els clubs i sempre estem disposats a ajudar als ciutadans.