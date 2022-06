L’Àrea de Turisme de Roses continua ampliant el seu programa d’activitats esportives i de benestar i incorpora per a aquest estiu 2022 l’organització d’un total de dotze sessions per practicar la marxa aquàtica. Aquesta disciplina, que cada cop guanya més adeptes, consisteix a caminar amb mig cos submergit dins l’aigua, fet que fa de la platja de Roses una localització ideal per a la seva pràctica.

Per donar a conèixer i atendre la creixent demanda d’aquesta modalitat de senderisme aquàtic, Turisme de Roses organitza, a partir del 15 de juny i fins al 31 d’agost, sessions de marxa aquàtica a la platja del Rastrell. Tindran lloc tots els dimecres, de 9.30 a 11 h, i estan destinades a persones majors de 12 anys. El preu és de 8 € per sessió i cadascuna d’elles comptarà amb el guiatge d’un monitor titulat. Les inscripcions ja es poden realitzar a l’Oficina de Turisme. Roses disposa de 2,3 km de platja de poca fondària entre l’espigó de la Riera Ginjolers i Santa Margarida, fet que l’ha convertit en l’escenari escollit pels amants d’aquesta disciplina en nombroses ocasions. Ja l’any 2017, la localitat va rebre la I Trobada de Marxa Aquàtica organitzada per la Federació Francesa de Senderisme, que comptà amb la participació de 120 persones. El 2018, repetiren l’experiència assolint el rècord Guiness de participants, aplegant 138 senderistes. Enguany, del 23 al 25 de setembre, la Federació Europea de Senderisme (ERA), tornarà a escollir Roses per desenvolupar el I Challenge Europeu, reunint els millors esportistes internacionals d’aquesta disciplina. Una modalitat que capta nous adeptes Aquesta nova disciplina va sorgir a les platges de Normandia i Bretanya l’any 2005, estenent-se ràpidament a diferents països de la Conca del Mediterrani: Espanya, França, Algèria, Tunísia i Itàlia. Consisteix a caminar pel litoral a una altura en què l’aigua arribi sota el diafragma, amb l’ajuda opcional d’un rem o manyoples. L’activitat es recomana com un complement perfecte del senderisme tradicional i té l’objectiu de reforçament muscular i cardiovascular, i el treball en equip, ja que es realitza en grup.