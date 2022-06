Ciutadans (Cs) ha anunciat que Héctor Amelló serà el candidat a l'alcaldia de Figueres a les eleccions municipals de 2023. Ha estat el president de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, qui ha fet pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en Amelló per a encapçalar la pròxima llista municipal de la formació liberal a Figueres. Carrizosa ha destacat que Amelló i el seu equip "compten amb el recolzament de tota l'agrupació de Figueres" i ha volgut posar en valor "la gran feina realitzada des del consistori". El portaveu liberal ha criticat "la deixadesa de l'equip de govern per a millorar aspectes tan importants per la ciutat com la seguretat, la neteja o la promoció econòmica".

En aquest sentit, Carrizosa ha posat èmfasi en el treball dut a terme per Amelló i el seu equip, els qui "han presentat un pla de reactivació econòmica a la ciutat i un pla de seguretat per a dotar de més mitjans a la policia local". El portaveu liberal ha denunciat que "els ciutadans ens traslladen que la ciutat de Figueres ha anat a pitjor" i confia en aconseguir uns grans resultats a les pròximes eleccions municipals per a "revertir aquesta situació".

Amelló, de 45 anys, és llicenciat en belles arts i en ciència política i sociologia. També és tècnic superior en fotografia artística i té un màster en comunicació, cultural, societat i política. És afiliat a Ciutadans des del 2012 i des de l'any 2015 és regidor i portaveu a l'Ajuntament de Figueres i va ser Conseller Comarcal de l'Alt Empordà. Amelló ha volgut "agrair la tasca duta a terme per tots els afiliats i simpatitzants del partit a la ciutat per a construir una alternativa a l'actual govern municipal".

El portaveu taronja ha manifestat que "Ciutadans és l'únic partit que realitza oposició a l'Ajuntament de Figueres per a construir un futur millor pels ciutadans". "El govern de Lladó i Casellas va prometre moltes coses quan era a l'oposició, però un cop al govern veiem com no compleixen les seves promeses", ha criticat. Per últim, ha sentenciat que "amb Ciutadans es crearà l'ecosistema perfecte per a que hi hagi més llibertat, es paguin menys impostos, augmenti la seguretat, es creïn sinergies amb el turisme, s'acabin els barris oblidats i es millori la neteja als barris".