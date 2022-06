Figueres has viscut, aquest matí de dissabte 4 de juny, una de les jornades de la campanya "Posa't a la meva pell", amb l'objectiu de sensibilitzar sobre les persones amb discapacitat. Des de les deu i fins a les dotze, s'ha instal·lat una paradeta a baix de la Rambla per saber com viuen les persones que tenen una discapacitat visual.

Així, la finalitat d'aquest dissabte ha estat que els figuerencs i figuerenques coneguin com viuen les persones cegues i com és d'important el Braile, la tecnologia i la mobilitat en el dia a dia de les persones amb discapacitat visual. L'activitat ha estat organitzada per ONCE Catalunya i l'Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques.