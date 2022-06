L'Ajuntament de Cadaqués ha tornat a demanar menys circulació de bicicletes en dues carreteres del municipi. Ho ha fet a través d'una carta, enviada a la cap del Servei Territorial de Trànsit de Girona i al director dels Serveis Territorials d'Interior de Girona. El consistori ha tornat a insistir que es restringeixi la circulació de bicicletes a les carreteres GI-614 (l’única carretera d’accés al nucli) i GI-613 els dies de més afluència de vehicles. Consideren que la mesura "s'ha d'aplicar el més aviat possible, ja que és primordial per tal d'evitar accidents".

En sessió ordinària de data 24 de gener de 2020, es va adoptar l’acord de restringir la circulació de bicicletes per tal de facilitar la fluïdesa de la circulació i per millorar la seguretat a la carretera. Segons expliquen des de l'Ajuntament, el municipi de Cadaqués veu afectades les seves carreteres comarcals (GI-614 i GI-613) durant tot l’any a causa de la circulació massiva de bicicletes, ja sigui per associacions, federacions, clubs esportius, nacionals o internacionals de ciclistes.

També des del consistori mantenen que la GI-614 és una carretera "considerablement perillosa" a causa dels revolts i pocs trams on avançar, sumant-hi l’intens trànsit que hi ha durant la temporada alta. Aquesta mateixa carretera s’utilitza com a entrenament per molts clubs ciclistes professionals amb escamots de més d’una cinquantena de bicicletes, però també per molts ciclistes no professionals, patinets i bicicletes elèctriques, que no prenen cap mesura de protecció.

Tanmateix, el consitori deixa clar que "no demana una restricció permanent de la circulació de ciclistes en aquesta carretera", si no pretén que es regularitzi la circulació en períodes estacionals, com en dates vinculades a festivitats, vacances, i durant els mesos d'estiu, on la circulació és massiva en aquesta zona. També per causes meteorològiques (forts vents, boira intensa i espessa, pluges intenses, glacera, nevada, en situacions d’alt risc quan s’activa el Pla Alfa 2/3, etc.) que puguin dificultar l'accés a aquestes carreteres comarcals i durant totes les actuacions de conservació i manteniment de la via i obres que es puguin dur a terme per mal estat de pavimentació de la carretera.