L'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha sigut aquest divendres 3 de juny la convidada a la trobada amb els lectors online d'Emporda.info.

Aquesta trobada ha tornat a comptar amb molta participació i l'alcaldessa ha respost en directe gairebé una trentena de preguntes. Els lectors i les lectores s'han interessat per conèixer l'estat de grans temes de la ciutat com la Sala Edison, l'aparcament del Far o la plaça de Braus. També s'ha preguntat per l'asfaltatge d'alguns carrers, l'enllumenat, el canvi de gespa del camp de futbol de Vilatenim o la restauració de les cúpules del Teatre El Jardí.

Entre les qüestions de mobilitat i seguretat, una lectora (Mercè) ha parlat del "perill" que suposa "creuar a la zona entre l'hotel Ronda i Mobles la Fàbrica cada dia". En aquest sentit, l'alcaldessa ha recordat que "aquesta avinguda [Salvador Dalí] és titularitat de l'Estat espanyol estem treballant perquè la donin a la ciutat" però, ha assenyalat que "abans, cal que des de Madrid facin les inversions que calen per millorar-ne la mobilitat i la seguretat".

