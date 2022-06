La plataforma ciutadana SOS La Jonquera ha fet una denúncia pública sobre "l'estat deplorable del riu Llobregat d'Empordà al seu pas per la Jonquera". Els focus on han detectat més residus es troben darrere el camp de futbol, la piscina i el sector de botigues fins a arribar al Parc d'en Lloveras. Per a SOS La jonquera, "és un misteri que un espai que aquests últims dies havia quedat net ara torni a presentar aquesta imatge de deixadesa. De fet, fa poc menys d'un mes, ja van llançar un altre crit d'alerta per dir que havien descobert quilos de plàstics enterrats dins les vores del riu, enfilats i envoltats als arbres, surant al riu o enganxats a les romegueres.