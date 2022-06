Arrels del Vi premia cinc vins monovarietals de la DO Empordà

Els organitzadors de la fira Arrels de Vi, que se celebra aquest cap de setmana a Sant Martí d'Empúries, han lliurat els premis del tast a cegues que distingeix cinc vins en les categories de blanc, rosat, negre, dolç i insòlit. L'acte ha tingut lloc a l'Alfolí de la Sal de l'Escala i ha comptat amb la presència dels representants dels cinc cellers guanyadors, que han estat reconeguts per les votacions dels deu sommeliers que van fer el tast a Empúries ara fa dues setmanes. Rafel Sabadí, director del tast, ha estat l'encarregat d'explicar el veredicte d'aquest jurat enològic que ha distingit l'Ull de Llebre blanc d'Arché Pagès de Capmany; l'Oriol rosat de Vinyes dels Aspres de Cantallops; el Masia Carreras negre de Martí Fabra de Sant Climent Sescebes; el Somnis dolç de Gerisena de Garriguella i el Nudus de Pere Guardiola de Capmany, el nou premi Insòlit d'aquesta convocatòria.

La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Marta Rodeja, ha donat la benvinguda als assistents, tot agraint "l'esforç i constància" dels organitzadors d'Arrels del Vi, representats en aquest acte per Dominic Abernethy. Durant la presentació, Rafael Sabadí ha posat èmfasi en la qualitat dels cinc vins premiats, els quals, segons el sommelier escalenc "fugen d'allò tradicional". Els cinc vins premiats tenen com a denominador comú l'alta qualitat detectada pels experts en el tast a cegues i el fet d'haver estat elaborats amb varietats úniques, sense cupatge. El president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ha reconegut Arrels de Vi, com una fira "referent en el sector a la demarcació de Girona", generada "des de la iniciativa privada".

Classificació del tast a cegues Arrels de Vi 2022

Blancs

1. Ull de Serp – Macabeu 2019, Celler Arché Pagès

2. Suneus Blanc 2021, AV Bodeguers

3. Singulars Garnatxa Roja 2021, Mas Llunes

Rosats

1. Oriol Rosat dels Aspres 2021, Vinyes dels Aspres

2. Caminito 2021, Terra Remota

3. Solista nº 5, Mas Geli

Negres

1. Masia Carreras 2019, Celler Martí Fabra

2. Coma de Vaixell 2018, Celler Hugas de Batlle

3. Elitia 2018, AV Bodeguers

Dolços

1. Somnis de Gerisena, Sol i Serena, Celler Gerisena

2. Bac de les Ginesteres, Vinyes dels Aspres

3. Elitia Garnatxa d’Empordà, AV Bodeguers

Insòlits

1. Nudus Carinyena 2019, Pere Guardiola

2. Can Noves Negre 2016, Celler Eccocivi

3. Geum 2020, Vins de Taller

La nova categoria, els vins insòlits, engloben els vins fora de la DO Empordà, així com els vins de mínima intervenció o propers al moviment dels vins naturals, com poden ser vins criats en àmfora, vins brisats o vins sense sulfits afegits.

Les 5 peces d’Upcycling Bottles dissenyades per als Premis Arrels del Vi 2022 que s’han lliurat als guanyadors valoren la indústria vitivinícola i surera, i la geografia, la cultura i la història del nostre territori, concretament d’Empúries.

Els vins guanyadors es podran tastar a la fira, el 4 i 5 de juny. A més, tots aquells que tinguin entrada VIP, gaudiran d’un Tast Magistral dels vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2022, dirigit per Anna Vicens, Presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers i Sommelier Supervisora de Wine Palace.