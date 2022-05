La Jonquera obre una nova ruta visitable amb búnquers de la Línia Pirineus

La Jonquera acaba de fer un pas endavant més en el seu objectiu de divulgar el patrimoni històric de la vila i aprofitar-lo per atraure visitants. Diumenge, en un acte molt participatiu, es va presentar la nova ruta dels búnquers que permet descobrir tres espais fortificats de l’anomenada Línia P i que estan situats a molt a prop del poble.

L’obertura d’aquesta ruta s’ha fet amb la complicitat del Museu Memorial de l’Exili, que serà l’encarregat de gestionar les visites guiades, l’Institut de la Jonquera a través del projecte de Servei Comunitari i, molt especialment, els propietaris dels terrenys on estan ubicades aquestes estructures.

«Hem tingut la sort que, des d’un primer moment, els propetaris dels terrenys han fet costat al projecte, estem molt agraïts», assenyala Lluïsa Macias

La presentació va comptar amb l’assistència de nombrosos experts i representants de les entitats locals i dels pobles veïns, entre ells els alcaldes d’Agullana i Capmany, Josep Jovell i Joan Fuentes, respectivament. L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, va recordar que «l’any 2019, a petició de l’Ajuntament i del Mume, es va sol·licitar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà la declaració de BCIL de catorze búnquers de la Jonquera i d’altres d’Agullana i Darnius per posar en valor aquest patrimoni arquitectònic i cultural».

Espais visitables

El resultat inicial és l’obertura al públic d’aquests tres búnquers que han estat desbrossats i netejats per a garantir-ne una visita agradable. La feina ha estat coordinada des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme de Lluïsa Macias i Miquel Serrano per part del Mume. L’Ajuntament ha agraït molt especialment la predisposició de les famílies Vallhonesta Vila, Àlbar Perxés i Colette Esteve. «Hem tingut la sort que, des d’un primer moment han fet costat al projecte, estem molt agraïts», assenyala Lluïsa Macias.

Durant la presentació, van parlar diversos experts sobre el tema, com l’investigador Josep Clara, referent de l’estudi del franquisme i la postguerra en el territori; Enric Pujol, director del Mume; Joan Manuel Alfaro, de Fortaleses Catalanes i l’arquitecta Adela Geli, autora d’un acurat estudi dels búnquers de Garriguella.

Per al doctor Clara, aquestes estructures «són indrets de memòria per mostrar les barbaritats de l’home i que, en contrapartida, permeten remarcar el lloc per promoure el coneixement històric dels valors democràtics». Adela Gelí identifica quatre valors com són «l’última arquitectura militar en superfície, un paisatge de guerra que forma part de tota una zona de resistència, la construcció arquitectònica i el simbolisme de la guerra» que situen l’itinerari «en un paisatge cultural que ens permet explicar la història».

Per a Enric Pujol, aquestes construccions defensives «són poc conegudes encara» i destaca l’esforç «de totes les parts implicades en aquest projecte».