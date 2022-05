El passat divendres va tenir lloc a Roses la inauguració del nou espai lúdic multi-aventura ubicat a la plaça de la Victòria Catalana. Amb la celebració de l’acte, que va comptar amb la participació de nombroses famílies del municipi, quedà obert a l’accés al públic i rosincs i rosinques ja poden gaudir d’aquest nou parc urbà.

El nou parc disposa d’una superfície de 4.000 m2 amb dos espais delimitats: un destinat a jocs per a infants de 3 a 6 anys situat a la part inferior, tocant a la Riera Ginjolers, amb dos tobogans amb tarima i troncs de pujada, un joc d’habilitat amb troncs i una excavadora per permetre el joc amb el sorral; i una altra de jocs per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys a la zona adjacent al carrer Bernat Desclot, on s’ha instal·lat una tirolina de 30 metres de llargada, una balança circular, un joc d’habilitat amb troncs i un tobogan corbat integrat a la natura. Les dues zones de joc estan connectades amb una àmplia rampa.

A més, l’actuació ha inclòs la instal·lació del mobiliari urbà necessari i una font, així com la substitució de l’enllumenat públic per sistemes de baix consum energètic adaptats als nous usos i espais, i la plantació de noves espècies vegetals. Urbanísticament, la nova remodelació vertebra també la connexió entre l’escola Els Grecs i la zona esportiva del municipi, amb un agradable passeig, lliure de barreres arquitectòniques, a través del nou parc i del pont que travessa la Riera Ginjolers.

La creació d’un nou parc multi-aventura a Roses va ser el projecte més votat dels 20 finalistes que arribaren a la fase final del procés de Pressupostos Participatius 2020, després d’una selecció prèvia entre més de 300 propostes presentades, i ha comptat amb un pressupost de 300.000 €.