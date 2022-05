L'escarabat bernat marbrejat tornen a produir danys en conreus de fruita i verdura de les comarques gironines. Fins ara ja s'han detectat exemplars d'aquest insecte en cultius de Sant Pere Pescador i altres territoris de la demarcació com Campllong, Llambilles, Cassà de la Selva, Bordils (Gironès), Torroella de Montgrí o la Tallada d'Empordà (Baix Empordà). A més, aquest any es tem que l'espècie invasora s'expandeixi amb més facilitat a causa de les pluges que s'han registrat aquesta primavera. L'any passat, la manca de pluges va afavorir que la població del bernat marró marbrejat es mantingués en poblacions generalment baixes.

L'escarabat bernat marró marbrejat ('Halyomorpha halys') aprofita els mesos de més fred per hivernar. Amb l'arribada de la primavera, l'insecte surt dels racons i cases on s'havia amagat i buscar nous llocs on alimentar-se i reproduir-se, principalment jardins i cultius. Aquest escarabat es nodreix principalment de fulles, tiges i fruits i això provoca danys en els cultius. De fet, en alguns punts d'Europa, com ara Itàlia, les afectacions d'aquest insecte en els conreus són molt greus.

Ara, però, es tem que aquest insecte es reprodueixi amb més facilitat que l'any passat a causa de les pluges que s'han viscut durant la primavera. L'any passat, els mesos de març, abril i maig van ser molt secs i això va facilitar que les poblacions de bernat marbrejat fossin generalment baixes. Tot i així, les zones humides del Gironès i la Selva van trobar poblacions importants que van generar destrosses als cultius fruiters.

A Vilobí d'Onyar (Selva) es van detectar danys en diferents fruiters i en diverses etapes de maduració del fruit. Al Gironès, l'insecte es va detectar en plantacions de pomeres en el moment de la collita a Bordils i de peres a Campllong, mentre que a Llambilles era present en diferents tipus de fruiters.

Segons els registres recollits pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’IRTA, l’any 2020, la primavera va tenir uns paràmetres més humits dels habituals, cosa que va afavorir una alta població de bernat marbrejat. En canvi, l’any 2021, la primavera va ser més seca, va frenar-ne l’augment d’individus i va limitar així el possible dany als conreus i les molèsties als nuclis urbans.

Un escarabat de color marró

El bernat marbrejat és un insecte de color marró amb una venació marcada de color fosc en l’extrem de les ales i dues bandes clares a les antenes. És d’origen asiàtic i es va trobar a Catalunya per primera vegada a Girona l’any 2016, però el mateix any es va trobar també a la ciutat de Barcelona. Es va estendre, posteriorment, als municipis i cultius del Baix Llobregat. Podria haver arribat accidentalment a través de material comercial procedent dels països de l’est i el sud-est asiàtic originaris de l’insecte o bé de països on va ser introduït i ha desenvolupat grans poblacions com ara els Estats Units o Itàlia.

Durant la campanya d’enguany, caldrà parar especial atenció a les parcel·les on durant l’any anterior hi va haver danys, i en tot el conjunt de parcel·les on es va detectar l’insecte o se sospita que hi és.

Des del Departament d'Acció Climàtica recorden que cal eliminar tots els escarabats d'aquesta espècie que la gent es trobi a casa per evitar que es reprodueixin o que afectin els conreus. A dins de les cases, poden aparèixer en llocs molt diversos com ara al sofà, a les cortines, dins dels coixins o als escocells de les finestres. Si se'n troba a dins dels domicilis s'han d'eliminar sense fer servir insecticides, com per exemple absorbint-los amb un aspirador o ofegant-los amb aigua i sabó. Sobretot, Acció Climàtica demana que no s'alliberin a l'exterior.