«Has de fer el contrari al que vol la malaltia. Ser vital, sortir, fer coses»

M. Àngels Júdez és mestra de segon de primària a Palafrugell. Té 51 anys i en fa sis anys van diagnosticar-li fibromiàlgia.

Quan i com li van detectar fibromiàlgia?

Va començar fa sis anys. Un dia, passejant, de cop em va venir un mal molt fort al genoll dret, sense fer cap mal gest. Em feia molt mal i anava ben coixa. Vaig anar a la reumatòloga i em va començar a tocar uns punts que es toquen amb la fibromiàlgia. Em feien mal tots. Amb radiografies va veure que tenia els ossos perfectes i em va dir que era fibromiàlgia. «Ostres, ho tens claríssim, no?». Em diu que sí, perquè tinc tots aquests punts. Que vagi on vagi tots els metges em diran el mateix i que aquest mal del genoll em marxarà quan vulgui. I va ser així.

Quan té dolor, què fa per reduir-lo?

Medicació no n’hi ha. Si tens molt dolor, un ibuprofèn o antiinflamatori, però no em prenc res. Si em fa mal, m’aguanto. La reumatòloga em va dir que era una pacient atípica, perquè normalment els quadres de fibromiàlgia van associats a depressió, la gent se sol tancar molt a casa, no surt... Jo al contrari, quan em fa mal, faig més.

Li impedeix dur a terme tasques del teu dia a dia?

Algunes coses no les pots fer, o no com voldries. Jo no he deixat de fer res. També m’ha ajudat molt que ja no estic a infantil. A primària, la feina no és tan física, és més mental. Perquè la fibromiàlgia sol anar lligada a la síndrome de la fatiga crònica, i sempre estàs cansat.

Des que l’hi van detectar, li han empitjorat els símptomes?

No, perquè empitjoren segons el teu estat anímic. A mi em va coincidir que em va sortir quan van fer fora el meu marit de la feina. Vam passar uns mesos una mica dolents, ell tampoc estava bé de salut i no sabíem què tenia, i suposo que tot se’m va ajuntar.

Diria que ha après a conviure amb la malaltia?

Sí, hi convisc bé, és com un company que a vegades es rebota i et diu, «ei, que soc aquí», i li dius que calli i te’l tornes a posar a la butxaca durant una temporada. A l’estiu estic millor, perquè em banyo, no treballo, estic més tranquil·la... però a l’hivern passes èpoques. Ara és un moment dolent, final de curs i tot plegat. Però ja vindran èpoques millors.

Ara mateix, com se li manifesta?

A vegades em fa mal una cama o els canells, però al cap d’una o dues setmanes se’n va. Això sí, em dono un cop i veig les estrelles, em fa mal tot el cos. Som molt sensibles a tot, tant físicament com emocionalment. Quan estàs enfadat ho estàs molt, quan estàs content, també. I aquests alts i baixos es manifesten físicament. Som una mica llunàtics, jo diria.

Què li diria a una persona a qui acaben de diagnosticar fibromiàlgia?

Que no es deixi trepitjar per ningú, ni per aquesta malaltia. Que el dolor el tens, tant si fas com si deixes de fer, i no perquè et quedis a casa desapareix el mal, al contrari. El fet d’estar tancat, de ficar-te al llit, d’estar com deprimit, fa que la fibromiàlgia guanyi terreny. És un peix que es mossega la cua. Però has de fer el contrari al que vol la malaltia. Intentar ser vital al màxim, sortir, fer coses. La meva feina m’ajuda molt, els nens m’ajuden moltíssim. Si no treballés, potser sí que estaria pitjor, però arribes a l’escola i els nens et treuen totes les coses del cap.