Vilanant lluita per realçar el seu patrimoni i el paisatge

El projecte Vilanant, patrimoni i paisatge és una iniciativa que vol posar en valor, difondre, conservar i preservar el patrimoni material i immaterial del poble, i generar noves oportunitats tot apostant pel turisme sostenible. Així mateix, la proposta vol recuperar les arrels, les tradicions, i mostrar que Vilanant i Taravaus són indrets amb un gran valor territorial, i que les persones són l'essència del poble.

El patrimoni, tant material com immaterial, és allò que ens identifica, que ens fa diferents, que ens mostra qui som, d’on venim i on anem, i preservar-lo és important. Conscient d’això, el poble de Vilanant ho ha tingut clar: cal mantenir vives les arrels, i així és com neix el projecte «Vilanant, patrimoni i paisatge».

«A Vilanant tenim un territori i un patrimoni molt ric, però que no està prou valorat. Els que som d’aquí estem acostumats a veure’l amb uns ulls, i potser hauríem de veure’l amb uns altres», explica l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, afegint que aquesta idea va ser l’embrió del projecte. «Durant molts anys s’ha lluitat per intentar preservar el territori de la Garriga d’Empordà, que havia estat abandonat, i l’aconseguim preservar-ho. Però jo, com a alcaldessa, començo a pensar que hi ha d’haver una altra manera de poder mostrar aquest territori, que la gent el conegui. Fer això també és estimar-lo, i preservar-lo», especifica Palet.

I és a partir d’aquí que s’ideen propostes. «Començo a pensar i donar voltes. Les idees em bullen. I en tinc tantes que se’m fa difícil posar ordre», recorda l’alcaldessa. Afegeix: «D’aquelles idees, en parlo amb en Xavi Camps, de Terra Mar, i alcalde de Palau Santa Eulàlia, fins que ell un dia em va dir: ‘tens l’escenari. Només s’ha de posar ordre al desordre’». I aquí neix «Vilanant, patrimoni i paisatge», una proposta que vol donar a conèixer el territori d’una manera sostenible i diferent. D’una forma divertida, lúdica, esportiva i cultural, generant oportunitats. «Volem buscar equilibri entre difondre i preservar, apostant pel turisme sostenible», detalla Palet.

Un projecte transversal

Tot i que la presentació oficial del projecte es va fer en el marc de la Fira Flor 2022, fa un any que es perfila la iniciativa. «Al llarg d’aquest temps ja hem fet algunes activitats per veure quina acollida tenien. I realment han funcionat molt bé, i per això vam decidir tirar endavant», explica Palet.

En aquest sentit, l’alcaldessa detalla també que per tal d’estructurar la iniciativa, el projecte es divideix en tres branques. La primera porta per títol «Peça a peça», i vol realçar els valors de la zona. «Volem recuperar la Garriga original, la dels anys cinquanta, salvant les distàncies. I a part de poder preservar el territori, i demanar les subvencions corresponents per restaurar barraques i parets de pedra seca, volem preservar la flora i la fauna, i recuperar i consolidar itineraris. Això ja hem començat a fer-ho», diu Palet. En aquesta línia, ja s’ha obert un tram d’un circuit circular petit on passejant per aquest recorregut, i mitjançant uns codis QR, els visitants podran descobrir què és la Garriga, que ben aviat serà un mirador de fauna. «Imminentment, formarem part de la xarxa de miradors de l’Empordà».

A part es volen fer visites guiades i teatralitzades, crear un espai d’estudi, i celebrar activitats esportives. Així mateix, es vol recuperar el producte tradicional de la zona, les oliveres. «Ja hi ha una persona que n’ha plantat, i fins i tot ha fet oli. Intentarem regenerar això. Hi ha petits productors interessats, i si tenim l’oportunitat, ho farem», explica Anna Palet, que afegeix: «I tant de bo puguem recuperar l’ofici del marger, aquells qui construïen barraques i parets de pedra seca».

La segona branca s’anomena «El Manol». «Fins ara sembla que aquest és un riu que separa Vilanant de Taravaus. Volem revertir això: no és un riu que ens separa, sinó que uneix», diu Palet. Per aquest motiu, s’intentarà recuperar camins i el pont. Així mateix, s’intentarà que la flora i la fauna sigui l’autòctona, i es lluitarà per preservar-la.

I la tercera branca és la que porta per nom «Vilanant i Taravaus», amb la qual es vol posar en valor tot el nostre patrimoni, el material i l’immaterial. «Pel primer farem una ruta que tant puguis començar per un nucli o per l’altre, i amb la qual la gent pugui voltar pel municipi i passar d’un costat a l’altre creuant el Manol», detalla Palet. En aquest sentit, la idea és que amb la passejada, «es pugui descobrir diferents racons, espais, cases, monuments i edificis. Volem recuperar tots els noms de les cases, posar codis QR i plafons als espais emblemàtics».

I pel que fa al patrimoni immaterial, es volen preservar, en primer lloc, les tradicions, no només les del municipi, sinó també les catalanes. I, en segon lloc, «es vol exaltar i no oblidar la nostra gent». És per aquest motiu que el primer acte oficial del projecte, que es va fer durant la Fira Flor 2022, va ser un homenatge a la pagesia, tot coincidint amb el desè aniversari dels incendis de l’Empordà. «Ells van ajudar a apagar el foc. I a més, ells són els que dibuixen el nostre paisatge dia rere dia. Són ells qui llauren els camps, per exemple. És el valor immaterial que ens proporciona aquest valor material del paisatge», conclou Anna Palet.