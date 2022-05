Una cinquantena de veïns de Vilajuïga han protestat aquest dissabte perquè no volen quedar-se sense servei de tren. Els manifestants han sortit des de l'Ajuntament i han caminat fins a l'estació per mostrar el seu desacord amb el pacte de l'equip de govern de Figueres que proposa traslladar l'estació del centre de la ciutat a Vilafant, fet que afecta la línia que connecta la capital de l'Alt Empordà amb Portbou i que passa per Vilajuïga. El consistori i els veïns van junts en la protesta contra aquesta decisió perquè consideren que se'ls "aïlla" i de moment ja han recollit més de 1.300 firmes en contra de la decisió. L'alcalde del poble, Xavier Lorente, recorda que el tren "és vital" per a molts veïns.