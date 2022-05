El parc multiaventura de Roses es converteix en realitat, sorgit dels pressupostos participatius

Roses ha inaugurat aquest divendres 27 de maig el parc multiaventura a la plaça de la Victòria Catalana, un espai de jous nou, situat al centre del barri dels Grecs. La proposta va sortir als pressupostos participatius de l'exercici de l'any 2020. La creació d’un nou parc multi-aventura a Roses va ser el projecte més votat dels 20 finalistes que arribaren a la fase final del procés de pressupostos, després d’una selecció prèvia entre més de 300 propostes presentades. Ara, ja és una realitat.

El nou parc disposa d'una superfície de 4.000 m2 amb tirolina, tobogans i altres elements lúdics pensats per a diferents franges d'edat. El projecte ha estat la remodelació de la plaça de la Victòria Catalana amb la incorporació d’un parc lúdic que inclou dos espais delimitats: un destinat a jocs per a infants de 3 a 6 anys situat a la part inferior, tocant a la Riera Ginjolers, i una altre de jocs per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys a la zona adjacent al carrer Bernat Desclot. Les dues zones de joc estan connectades amb una àmplia rampa.

L’actuació ha inclòs la instal·lació del mobiliari urbà necessari i una font, així com la substitució de l’enllumenat públic per sistemes de baix consum energètic adaptats als nous usos i espais, i la plantació de noves espècies vegetals. Urbanísticament, la nova remodelació vertebra també la connexió entre l’escola Els Grecs i la zona esportiva del municipi, amb un agradable passeig, lliure de barreres arquitectòniques, a través del nou parc i del pont que travessa la Riera Ginjolers.

Així, Roses incorpora una nova zona verda i lúdica per completar la xarxa de parcs infantils i espais lúdics i esportius de què disposa la població, seguint la voluntat manifestada pels propis rosincs i rosinques.

Els més petits, amb ganes d'estrenar el nou parc

La impaciència dels infants per ser els primers d'entrar i jugar al nou parc de jocs es va fer notar a la tarda quan l'alcalde Joan Plana els va demanar comptar enrere per inaugurar l'espai. Plana ha compartit el moment a través d'un vídeo a Twitter.

🎉🍫🎊 La nova plaça de la Victòria Catalana ja és una realitat! Amb xocolatada inclosa!



Un enorme parc de jocs per infants al cor del barri dels Grecs que segur que donarà moltes tardes de rialles i felicitat.



A gaudir-la! És tota vostra! pic.twitter.com/Ui7prpwtib — Joan Plana Sagué (@joan90plana) 27 de mayo de 2022

A dos quarts de sis de la tarda, el parc va quedar inaugurat amb una xocolatada.