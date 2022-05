L'Ajuntament de Vilafant ha demanat una subvenció de 581.891 euros al ministeri de Transports per poder tirar endavant la rehabilitació de la rectoria. El consistori vol convertir l'espai en un equipament municipal. L'edifici té 428 metres quadrats dividits en dues plantes i un pati exterior de 140 metres quadrats més. L'Ajuntament el va adquirir fruit d'una permuta amb el Bisbat l'any 2017. "La rehabilitació de la rectoria és projecte important per Vilafant, tant per la seva envergadura com també perquè un cop acabats els treballs, el nostre municipi disposarà d'un equipament polivalent per poder fer tot tipus d'activitats en un espai molt cèntric", destaca l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.