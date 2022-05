L'Ampa de l'Institut de Vilafant promou una acció de protesta per denunciar que "l'estada en barracons s'allargarà"

L'Ampa de l'Institut de Vilafant ha denunciat que "l'estada en barracons s'allargarà" a causa, segons afirmen, d'una contrarietat administrativa. Les famílies han anunciat una acció de protesta per expressar el seu malestar perquè la construcció del nou institut "està empantanada". El lema de la reivindicació és "Per l'edifici de l'institut de Vilafant: prou despropòsits, prou excuses". Les famílies, amb el suport de la direcció del centre, han acordat fer una asseguda col·lectiva, amb alumnes i professors, dimecres, 1 de juny, en el propi institut, que es troba en mòduls.

L'Ampa ha fet un comunicat en què recorda que es va comprometre "a impulsar una plataforma per coordinar i aglutinar esforços, fent entrevistes, pancartes i “primeres pedres” simbòliques, entre moltes altres coses i un munt d’hores dedicades". "Durant tots aquest anys (ja una quinzena) hem assistit a tots els actes i reunions on se’ns ha convocat, reivindicant i celebrant les aparents bones notícies. Hi ha hagut de tot, primer bons gestos i ara ja ben poc. La situació actual no pot ser més decebedora, fa poc que hem sabut que en aquests darrers tres o quatre anys s’ha estat perdent el temps", lamenten les famílies de l'institut, i es refereixen, en aquest sentit, al fet que, per qüestions burocràtiques, el projecte per construir l'institut de Vilafant de rajol no ha avançat d'acord amb el calendari previst i, segons indiquen, s'endarrereixen les obres.

"La celebrada notícia que la cosa anava endavant, que hi havia pressupost i projecte en marxa, haurà estat una fanfarronada. Hores d’ara ho tenim empantanat i, el pitjor de tot, ningú n’assumeix la responsabilitat", afirmen els representants de l'Ampa de l'Institut de Vilafant en el seu comunicat, i hi conclouen: "Tenim clar que s’ha de dir prou, ben alt i fort, denunciar els despropòsits i incompetències que s’hagin produït i reclamar d’una vegada per totes que es posi rumb de creuer a la construcció del nostre Institut. El volem, el necessitem, i ens el mereixem".