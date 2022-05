Genís Roca obre la Mobile Week Figueres: "Internet entra en una fase de lluita social"

L'empresari i professor Genís Roca ha estat el ponent protagonista de l'obertura de la Mobile Week Figueres a l'auditori dels Caputxins de la capital empordanesa. Durant la seva intervenció ha exposat amb exemples entenedors la progressió informàtica dels darrers anys basant-se en els conceptes de connexió, ús i drets (Links, Likes, Tokens). Per al referent tecnològic figuerenc "Internet entra ara en una etapa de discussió de drets civils" per aconseguir que la massificació no acabi imposant-se sobre les individualitats. "Som la primera generació que comença aquest debat i és normal que estem intranquils", ha dit. Per a Roca "ara toca discutir drets, no la connectivitat" i ha exposat el desenvolupament del concepte Tokens, "com a solució que permet demostrar que un objecte és únic, com si es tractés del número de bastidor d'un vehicle" i que ha equiparat amb Blockchain o NCT amb diferents especificitats. "És una necessitat de la societat contemporània" com una "arquitectura alternativa al notari".

"Construir pactes socials"

Durant la seva ponència, Genís Roca ha posat èmfasi en el fet que a hora d'ara "estem en un gran escenari en el qual hem de discutir molt les regles del joc i construir molts pactes socials que ara no tenim" en aquesta "lluita pels drets" individuals dels usuaris de les noves tecnologies. En aquesta nova situació de canvi, Roca recorda que, per exemple "Netflix no ha preguntat mai la nostra opinió per prendre decisions a partir de les dades que ja té sobre nosaltres".

En aquest imperi de les dades, precisament, exposa el cas dels vehicles que poden conduir sols, sense participació humana directa: "ho pot fer en temps real, basat en dades que rep en temps real. Però la resposta immediata d'ara encara no és suficient, ha de ser totalment personalitzada" i creu que "encara falten vint anys per tenir això". A partir de l'exemple de l'automòbil autònom, planteja la pregunta de "com seria una Internet de dades en Salut? M'ha trucat el metge i diu que no em trobaré bé", una previsió basada en dades fiables que, si es tractés d'un missatge directe sobre una malaltia creuel "potser l'usuari no voldria rebre".

aquest escenari gira entorn d'uns "serveis proactius massivament personalitzats basats en dades en temps real", que generen la paradoxa de reunir en un mateix missatge els termes massiu i personalitzat

Per a Genís Roca, aquest escenari gira entorn d'uns "serveis proactius massivament personalitzats basats en dades en temps real", que generen la paradoxa de reunir en un mateix missatge els termes massiu i personalitzat. Sobre l'ús de dades, es mostra irònic respecte de casos concrets, com ara que en la salut encara no s'hagi desenvolupat prou i que, en canvi, Hisenda ens coneix a tots quan prepara l'esborrany de la declaració de la renda: "L'Estat fa servir tecnologia punta per cobrar i per espiar", ha dit davant un auditori que l'ha escoltat amb atenció. També ha avisat "que les institucions, organitzacions i empreses que no tinguin una visió per d'aquí a uns quinze anys, potser algunes d'elles -excepte les institucions- d'aquí a cinc anys ja no hi seran". "Ara toca lluitar pels drets i les garanties, com en els temps de la Revolució industrial", ha sentenciat.

La conferència de Genís Roca ha servit com a tret de sortida de l'edició d'enguany de la Mobile Week Figueres. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha destacat del programa d'actes "la importància de reconèixer el talent local" i que "en un món massa masculinitzat, el seixanta per cent de les ponents siguin dones".