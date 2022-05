Bombers de la Generalitat ha llançat una crida a la precaució davant del risc d’incendis en l’entorn forestal. Els darrers dies, han estat treballant en diversos serveis per apagar petits focs de vegetació, com el que apareix en la imatge, que es va produir en uns marges, al terme municipal de Lladó, la setmana passada, i va afectar una superfície de 100 metres quadrats. Bombers de la Generalitat informa que és important extremar les precaucions i sobretot, si alguna persona detecta alguna columna de fum, cal que truqui al telèfon d’emergències 112, per alertar del fet i per indicar el lloc.