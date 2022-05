Setze establiments de Figueres participen a la Ruta de la Tapa Surrealista

Comerç Figueres Associació, amb la complicitat de l'Ajuntament i el sector d'hostaleria de la ciutat posen en marxa una Ruta de la Tapa Surrealista, en la qual participen setze establiments de la capital empordanesa. La proposta té lloc entre el 2 i el 19 de juny. Cada establiment proposarà una tapa especial amb una copa de vi de l'Empordà per quatre euros. La Ruta es podrà seguir a través d'un codi QR que especificarà els establiments participants. També hi haurà un concurs d'aparadors i els clients podran votar cada degustació.

"Es tracta de fer un pas més en la dinamització de la ciutat", ha explicat l'alcaldessa Agnès Lladó durant l'acte de presentació d'aquesta nova ruta gastronòmica i que ha tingut lloc al Càlid Cafè del carrer Pep Ventura. "Volem crear sinergies entre el món públic i privat", ha afegit. El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, ha assegurat que el col·lectiu que representa se sent "obligat" a complir amb aquesta dinamització per a promoure Figueres i ha fet una crida "a la gent dels pobles de l'Empordà per tal que ens acompanyin".

El regidor de Turisme, Alfons Martínez Puig, té clar que "la Ruta de la Tapa Surrealista encaixa perfectament amb els dos eixos de la promoció de la nostra ciutat, com són la gastronomia i Dalí". Tots tres han augurat "una molt bona temporada turística" amb el desig de la Ruta "ajudi a potenciar-la encara més". Durant la presentació, el cuiner Joan Garcia i ha presentat una tapa amb patís de peix de roca al costat de qui va ser el seu mestre, el restaurador figuerenc Agustí Viarnés.

