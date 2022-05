L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha tornat aquest matí de dimecres a la nostra trobada digital on ha contestat en directe totes les preguntes formulades pels nostres lectors.

En aquesta, molts temes han estat centrats en la temporada turística. S'ha parlat de temes com l'habitual problemàtica amb els manters, el control i gestió de salvament de les platges, la contaminació de la posidònia, o el control de l'excès de motos d'aigua. També s'ha preguntat per quin és l'estat de la tramitació del Parc Tramuntana i la posició del govern local.

En plena 60a edició de l’Assemblea General de Medcruise, que se celebra aquests dies a Castell-Platja d’Aro i s’Agaró i a on es destaca la promoció del port de Roses pels creuers, una lectora (Raquel) s'ha interessat per l'opinió de l'alcalde sobre aquest assumpte. Joan Plana ha reconegut estar d'acord amb "que el sector dels creuers té pendent un debat sobre com encara el seu futur per adaptar-se als reptes socials i mediambientals que exigeix la societat" i que "invertir en grans infraestructures sense saber cap a on anem és inconscient i irresponsable". Ha volgut destacar, però, que "cal tenir present que la mida dels creuers que arriben a Roses és sensiblement més petita que els que arriben a aquests ports que comentes".

Llegeix la resposta completa i la resta que s'han plantejat aquí.