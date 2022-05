Les dones de la ciutat de Figueres han respost positivament a la primera assemblea de dones del passat dilluns dia 16 de maig. L’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó i responsable de la Regidoria de Drets Civils i Feminismes es mostrava satisfeta del resultat de la primera convocatòria, celebrada al Parc Bosc: «És un espai necessari, per empoderar-nos, per fer-nos costat i per fer sentir la nostra veu, l’embrió de què serà el Consell Municipal de Dones». Dones de diferents edats han aportat el seu gra de sorra compartint les mateixes inquietuds per fer de Figueres una ciutat amb una mirada més femenina. Es proposa que l’assemblea es reuneixi amb caràcter bimensual. «Ha estat un plaer conèixer les vostres preocupacions i propostes per millorar la ciutat» recalcava l’alcaldessa.