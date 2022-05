L'R4 de Rodalies acumula retards de fins a mitja hora per una incidència en la infraestructura que s'ha produït durant les tasques de manteniment que Adif realitza a la xarxa ferroviària, segons informa Renfe. A conseqüència d'això, es circula per via única entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet. D'altra banda, els eixos enfrenats en un tren que cobria el trajecte Figueres-Barcelona han provocat fum i ha obligat a aturar el comboi a Llinars del Vallès i transbordar els viatgers a un altre tren. Alguns usuaris han explicat a les xarxes socials que han hagut de trencar els vidres perquè no s'obrien les portes dels vagons i el fum entrava a dins. Algun viatger parla d'escenes de "pànic". L'incident s'ha produït cap a les 8.30 hores.