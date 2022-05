La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha afirmat que l'energètica pública podria estar "en marxa" entre setembre i octubre. En declaracions a La2 i Ràdio 4, ha explicat que hi ha un grup de treball perfilant-la, que a l'estiu es podran dir "moltes coses" i que, a priori, no té voluntat comercialitzadora. Malgrat tot, ha afirmat que s'ha de contemplar tot, però que l'objectiu principal és generar energia. D'altra banda, ha dit que el Govern veu amb bons ulls el projecte del Parc Eòlic Tramunta, a la badia de Roses, "sempre que es faci bé". Ha apuntat que és un projecte que "escapa" a la Generalitat però que estan "amatents".

La consellera ha explicat que ha demanat al ministeri espanyol que introdueixi criteris de compensació al territori i que no s'afectin els ecosistemes. Ha considerat que les queixes són moltes vegades "per manca d'informació". En aquest sentit, ha detallat que el Govern aposta per una prova pilot i ha considerat que l'impacte visual que es critica, "no és tal" i que la revolució ambiental plantejada requereix d'un canvi del paisatge arreu. Ha defensat també que seria un generador d'energia neta i ha afirmat que s'està davant d'un "canvi de clic" perquè s'ha d'entomar una revolució sense precedents.

Sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, ha respost amb un "no sé" a la pregunta de si hi haurà neu al Pirineu el 2030 i ha considerat que la clau és explicar el projecte que el Govern té per al Pirineu. En aquest sentit, ha assegurat que la seva conselleria té plans per al territori "amb o sense jocs" i ha defensat que tindrien sentit si es fan de manera sostenible. Amb tot, creu que és el Comitè Olímpic Espanyola el que expliqués més sobre què pot comportar el projecte. Jordà ha dit també que la clau és consultar el territori sobre el tema.

Més enllà dels temes del seu àmbit, Jordà s'ha mostrat convençuda que s'arribarà a un acord sobre el català i ha explicat que li agradaria que s'hi sumés la CUP, però ho veu "difícil".