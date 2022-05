L'Ajuntament de Figueres ha presentat la campanya "Posa't a la meva pell", una iniciativa per sensibilitzar sobre les persones amb discapacitat. L'objectiu és que els figuerencs i les figuerenques es posin a la pell de persones amb discapacitat o diversitat funcional i conèixer les dificultats amb què es troben al seu dia a dia.

Consisteixen en 3 jornades organitzades amb la col·laboració de diferents entitats: Grup Mifas, Isom i Centre de Lleure El Dofí, ONCE, Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques, la Fundació de malalts d'Alzheimer i Família i la Fundació Tutelar de l'Alt Empordà.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "aquestes jornades són importants per sensibilitzar als ciutadans i per ser tots més conscients de les barreres que es troben les persones amb discapacitat en el seu dia a dia. Així farem una ciutat més inclusiva on tothom s'hi senti a gust".

La regidora de Diversitat Funcional, Ester Marcos, afegeix que "aquesta és la primera activitat d'aquest tipus que es fa a Figueres i és un pas endavant per a la inclusió a la ciutat".

Programació

28 de maig - Moure's amb cadira de rodes

Ruta pel centre de la ciutat amb la cadira de rodes per descobrir a quins establiments i a quins no es pot accedir i quins tenen barreres.

Sortida des de la plaça de la Font Lluminosa

De 10 a 12 h

Organitza: MIFAS, Centre de lleure El Dofí i Isom

4 de juny - Viure amb discapacitat visual

Conèixer com viuen les persones cegues i com és d'important el Braile, la tecnologia i la mobilitat en el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.

Placeta baixa de la Rambla

De 10 a 12 h

Organitza: ONCE i Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques

11 de juny - Joc de cartes contra la memòria

A través d'un joc de cartes s'anirà "descartant" episodis de la nostra vida, qui hem sigut... i es podrà prendre consciència del seu valor i el buit i indefensió que deixa aquesta pèrdua.

Plaça Catalunya

De 9 a 13 h

Organitza: Associació de Malalts d'Alzheimer

15 de juny - Cloenda

Auditori de Caputxins

A les 19 h

Les jornades acabaran amb una cloenda amb la participació de totes les entitats i la Fundació Tutelar de l'Empordà.