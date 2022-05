L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza, conjuntament amb la Fundació Salut Empordà, una jornada per impulsar la creació de la Taula d’Infància, Adolescència i Famílies de la comarca (TIAF). Aquesta taula té l’objectiu de ser un espai de coordinació tècnic i polític i de participació. També ha de permetre analitzar i conèixer millor la situació de la infància i l’adolescència altempordanesa, a més d’identificar-ne noves necessitats d’intervenció i cercar sinergies de treball entre els diferents agents del territori. Tot plegat, per atendre millor a aquest col·lectiu i a les seves necessitats.

La jornada l’obrirà Raquel Congosto, arquitecta, urbanista i activista social. Tot seguit, s’exposaran diverses experiències de Taules i Xarxes d’Infància de Catalunya en una taula rodona, que permetrà establir marcs de referència per la TIAF de l’Alt Empordà. Finalment, es realitzarà una presentació de les principals actuacions i línies de treball previstes per la TIAF.

En aquest procés de treball hi estan implicats diferents agents institucionals i associatius de l’Alt Empordà, representatius dels diferents ajuntaments de la comarca i dels àmbits d’intervenció rellevants per a les polítiques d’infància, com són el de salut, serveis socials, educació, seguretat, joventut o ocupació, entre d’altres.

L’acte, que serà conduït per la periodista Milagros Pérez Oliva, se celebrarà el proper 3 de juny al Teatre Municipal de Roses. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia a la web inclusioaltemporda.cat o enviant un correu a taulainfancia@altemporda.cat abans del 27 de maig.