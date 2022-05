Les altes temperatures de la darrera setmana han obligat a Bombers i Agents Rurals a decretar el Pla Alfa per increment de perill d'incendi forestal. En una escala de quatre nivells, del zero al tres, en què zero és sense perill i tres és perill molt alt, l'Alt Empordà es troba a nivell 1 per risc d'incendi.

Els Agents Rurals han intensificat la vigilància les darreres hores i han decidit mantenir 19 comarques d'arreu de Catalunya a nivell 2 d'alerta. Els mateixos agents demanen a la ciutadania "prudència i responsabilitat" davant les temperatures del cap de setmana. ⛔️🔥 Es manté a 1️⃣9️⃣ comarques el nivell 2 del Pla Alfa per increment de perill d'incendi forestal.



Enfront aquest episodi de calor, #AgentsRurals intensifiquem vigilància per a la prevenció d’incendis forestals.



👉 Molta prudència i responsabilitat. https://t.co/5v4QXxuj3q — Agents Rurals (@agentsruralscat) 22 de mayo de 2022