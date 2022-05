Dues poblacions de l'Alt Empordà celebren aquest diumenge 22 de maig un homenatge a la seva gent gran amb la Festa de la Vellesa. Aquestes són Borrassà i Santa Llogaia que per gaudir del dia han programat diverses activitats.

En ambdós casos, la festa comença a les dotze del migdia amb missa. Pel que fa a Santa Llogaia, a partir de dos quarts de dues del migdia, a la sala del Centre Cívic, es farà pica-pica i dinar per homenatjats i acompanyants. Els veïns i veïnes del poble, majors de 65 anys, tenen l'àpat grauït, així com els nens i nens fins a set anys. En relació amb els acompanyants el preu és de 13 €, i les inscripcions es podien fer fins al dia 10 de maig. Després del dinar, hi ha programat l'espectacle 'Allò que volen les dones'-

A Borrassà, la proposta és semblant. Després de l'Ofici Solemne, a l'Església de Sant Andreu, amb l'actuació de la Coral Polifònica de Figueres, tindrà lloc l'aperitiu popular a Cal Governador, i el dinar de germanor, a les dues, a la sala de l'Ateneu. L'àpat és obert a totes les persones empadronades al poble, i cada jubilat pot convidar familiars i dues persones més. Tant els familiars com els acompanyants han de comprar tiquet a l'Ajuntament (fins al 18 de maig).