Aquesta setmana Turisme de Roses posa en marxa una nova edició de Roses Tour Familiar. L’activitat, que es va posar en marxa l’any passat, combina el coneixement del patrimoni i dels principals atractius turístics de Roses amb l’entreteniment, pensat per al públic infantil i les seves famílies. Amb aquest projecte lúdic creix i es reforça l’oferta de serveis i programació dirigida al turisme familiar que ofereix Roses, certificada com a destinació de turisme familiar amb el segell de Platja en Família de l’Agència Catalana de Turisme.

El joc es distribueix a l’Oficina de Turisme de manera gratuïta, i consisteix en un seguit de petites endevinalles que permeten descobrir deu punts d’interès de Roses. Per completar el joc, nens i nenes han de desplaçar-se als deu indrets indicats, trobar la placa amb un pictograma instal·lada a cada punt, i reproduir-lo a la fitxa corresponent facilitada prèviament. Una vegada s’han aconseguit les deu proves, l’equip podrà retornar les fitxes completes a l’Oficina de Turisme, on seran obsequiats per la seva feina. Podran triar a l’atzar un sobre on s’especifica el premi obtingut.

Com a novetat a l’edició d’enguany, diverses empreses de Roses, certificades al seu torn amb la marca de Platja en Família de l’Agència Catalana de Turisme, ofereixen premis als infants que completin el Tour, descomptes i gratuïtats en els seus serveis. Les empreses col·laboradores són el parc aquàtic Aquabrava, el minigolf Greens, l’empresa de lloguer de bicicletes Bicicletas y Rutas, els creuers marítims Els Blaus de Roses i el tren turístic Roses Expres.

L’objectiu d’aquesta acció és múltiple: incentivar el coneixement de Roses, educar en un turisme cultural i sostenible, desconnectar del món virtual i afavorir estones d’oci familiar de qualitat.

Turisme familiar: una aposta comuna d’Ajuntament i sector privat

El certificat de Destinació Turística Familiar de què disposa Roses des de l’any 2010, és un segell d’especialització promogut per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat que, mitjançant un procés d’auditoria, distingeix els municipis que reuneixen d’allotjaments, infraestructures, restauració i serveis adaptats a les necessitats del turisme familiar.

Roses, conscient que el 60% dels turistes que visiten Catalunya ho fan dins el grup familiar, ha engegat durant els darrers anys un important paquet d’accions i projectes adreçats a dotar el municipi, els seus equipaments i els seus serveis, amb els requisits necessaris per a les famílies. Entre les actuacions impulsades tant pel consistori com pel sector turístic de Roses, es troben l’organització del parc infantil de platja, propostes de lleure i entreteniment, serveis de cangurs amb idiomes, serveis de vigilància i protecció, organització d’espectacles infantils al carrer, guies de seguretat de la destinació... i pel que fa als establiments d’allotjament i restauració, l’especial cura en la seguretat dels espais i serveis per als menors, tals com habitacions comunicades, serveis d’animació infantil, intercomunicadors, menús infantils, trones i canviadors de bolquers als restaurants, etc.

Aquests esforços s’han traduït en l’obtenció per part de nombrosos establiments i serveis de la població (hostaleria, restauració, comerç i empreses d’activitats turístiques i equipaments municipals), de les acreditacions Platja en Família, amb les quals es reconeix la seva adaptació i idoneïtat per donar resposta a les necessitats del turisme de famílies.