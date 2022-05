Sílvia Ripoll serà la candidata de Junts a l’alcaldia de Roses en les eleccions municipals del maig de l’any vinent. La cap de llista, que ha estat ratificada pel partit en una assemblea que s’ha fet aquest dijous al vespre, accepta l’encàrrec de liderar la candidatura “amb ganes i il·lusió”, convençuda que “el projecte de Junts a Roses és ambiciós i possibilista alhora. Treballarem perquè el nostre municipi segueixi progressant en tots els àmbits”.

La nova alcaldable, de 48 anys, és empresària de professió, i ha estat regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament en dos períodes (de 2011 a 2015 i des de 2019). Pren el relleu de Montse Mindan, que ha estat la cap de llista en les municipals de 2015 i de 2019 i que ja va anunciar fa uns mesos que no repetiria en els comicis del 2023.

“Agraeixo la confiança de l’executiva local i comarcal de Junts així com de la Vegueria. Tenim per endavant importants reptes, a curt, mitjà i llarg termini i la nostra candidatura hi abocarà totes les energies necessàries, des de l’escolta activa i el compromís”, ha explicat Ripoll.

A l’acte hi ha assistit el secretari d’Organització de Junts, David Saldoni, el coordinador local, Lluís Espada, i la coordinadora a l’Alt Empordà, Míriam Lanero, que ha remarcat “la importància que té Roses per a la comarca”. “Tenim una candidata amb empenta, amb ganes i preparada per assumir el repte que se li presenta”, ha afegit Lanero.