Càritas Roses reobre les portes del rober per donar resposta a la demanda social

El rober és un dels serveis que Càritas Roses presta al municipi. D’ençà de la pandèmia, es va paralitzar el gruix de la seva activitat. Els voluntaris de l’entitat estan treballant ara per condicionar-lo perquè pugui reobrir les portes amb energies renovades entre finals de maig i principi de juny i continuar donant resposta a la demanda social. Reutilitzar la roba descartada i potenciar-ne el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics són alguns dels objectius d’aquest espai, que representa una de les activitats destacades de l’entitat, i que al mateix temps s’ha anat adaptant a les necessitats actuals. L’alcalde de Roses Joan Plana i la regidora d’Acció Social Esther Bonaterra van visitar les instal·lacions del rober per conèixer les accions que està duent a terme l’entitat amb el nou president de Càritas, Josep Cristina, i altres membres de la junta.

Aviat es reactivarà l’activitat presencial del rober, situat al carrer de Mossèn Carles Feliu, 18, del municipi. És un dels serveis més actius de l’entitat, que pot utilitzar la població en general. Al desembre va tancar les portes a causa de la pandèmia, i fins ara només s’obre sota demanda. El president de l’entitat explica que «des de la guerra d’Ucraïna, a través de la Regidoria d’Acció Social, estem donant roba als refugiats i refugiades». La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, celebra que el rober es reactivi per al públic en general, ja que hi ha molta gent al municipi que necessita roba i va a buscar-la al local. El repartiment d’aliments a través del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) és un altre dels serveis essencials de Càritas que juntament amb el Servei d’Intervenció Educativa, no s’ha vist interromput per la crisi sanitària. «El reforç escolar es feia telemàticament i un cop s’han aixecat les restriccions, s’ha retornat al nivell presencial» apunta Cristina.

Els darrers anys de pandèmia, Càritas ha incrementat la seva atenció. L’any 2019 es van beneficiar 949 persones del repartiment d’aliments i l’ajuntament va atorgar una ajuda de 30.000 euros a l’entitat. El 2020, any de la pandèmia, van donar aliments a 1.884 beneficiaris i l’ajuntament va doblar la subvenció per al CDA fins als 60.000 euros. La mateixa subvenció es va donar el 2021 i els aliments van arribar als 1.530 beneficiaris. El consistori també s’encarrega de pagar el lloguer del local del CDA, situat al carrer Doctor Ferran. A part, l’Ajuntament subvenciona Càritas amb 10.000 euros a l’any pels projectes del servei d’acollida i el servei d’intervenció educativa. Segons Bonaterra la tendència del 2022 «és que a poc a poc vagi baixant la demanda de les famílies i dels beneficiaris, tot i que no sabem com acabarà l’any».

Per ingressar fons, l’entitat també promou activitats de recaptació. El 3 de juny serà el Centre Escolar Empordà de Roses que col·labora amb Càritas amb l’organització d’una desfilada a la Ciutadella on els alumnes lluiran les peces del rober.