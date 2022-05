Des de principis de maig, Vilafant ha iniciat un tractament biològic que vetlla per la lluita integrada pel control de plagues de pugó, un dels paràsits que més danys causen a les plantes. Aquesta lluita biològica, que l’està duent a terme la brigada municipal, utilitza dues espècies per combatre les plagues. D’una banda, l’Adalia Bipuntada (la Marieta de dos punts), funciona com a depredador, i per l’altra, l’Aphydus Colemani (una mena de micro vespa), com a parasitoide. Com a resultat, els pugons són devorats per algun dels dos insectes.