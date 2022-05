Tres joves llancen una pluja d’idees per revaloritzar més el castell de Sant Ferran

L’Associació Amics del Castell de Sant Ferran ha aconseguit posar sobre la taula una pluja d’idees que vinculen el monument amb la ciutat de Figueres i amb la comarca de l’Alt Empordà. I aquestes idees les han proporcionat tres joves professionals, que han mostrat la seva sensibilitat i estima cap a aquesta fortalesa: el doctor en Geografia Javi Martín Uceda, l’arquitecta Hayat Bouchick i l’enginyer de Forests Carles Arteaga. Els tres van participar l’11 de maig en un acte al Cercle Sport de Figueres, titulat 'Tres mirades joves sobre el castell de Sant Ferran i la seva relació amb el territori'.

Hayat Bouchick és de l’opinió que la fortalesa, declarada Bé d’Interès Cultural i catalogada com a monument, «no ha de tenir només en consideració les necessitats de la població de Figueres sinó de tot l’Empordà». L’arquitecta veu el castell de Sant Ferran com un escenari d’oportunitat: «Entenc la transformació de la fortalesa com un procés en etapes que va de fora cap a dins. Amb les activitats adequades i mínimes es pot aconseguir una sensació d’ocupació exitosa. I, en aquest cas, amb gestos senzills d’adequació de l’entorn verd que ja existeix es pot millorar l’experiència de la gent quan arriba al castell».

Aquesta mateixa idea la comparteix Javi Martín, el qual exposa que cal veure el castell com un «nou espai obert, que dinamitzi els valors socials, naturals i ambientals de l’equipament, pensant en l’escala local i global». Sobretot, tenint en compte, com diu ell mateix, que estem davant d’un monument d’un valor patrimonial de primer ordre.

Sant Ferran es troba en un espai lliure definit com a Parc Comarcal, en què s’aprecien espècies de flora autòctona que difícilment es troben enlloc més, com la planta endèmica Silene sennenii. Aquest entorn conviu amb unes infraestructures de transport importants. Carles Arteaga assegura, però, que «és possible i compatible el desenvolupament dels usos del castell, del sector nord-oest de Figueres i el territori de l’Empordà alhora, perquè existeixen recursos per minimitzar l’impacte negatiu de les infraestructures al territori».

Davant la riquesa biològica i la diversitat natural d’aquest espai, els tres ponents es mostren d’acord amb un suggeriment que sorgeix de part d’una persona que intervé des del públic, que la fortalesa compta amb tots els elements que la converteixen en un espai idoni, per exemple, per ubicar-hi una escola de paisatgisme.

L'acte al Cercle Sport, que va presentar el president dels Amics del Castell de Sant Ferran, Fede Luque, va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i els regidors de l'equip de govern Xavier Amiel i Alfons Martínez; el també regidor i vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Josep Maria Bernils; els exalcaldes Marià Lorca i Joan Armangué, i el president del Consorci del Castell de Sant Ferran, Carlos Diaz Capmany.