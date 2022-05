Vilafant està reformant el carrer Empordà per convertir-lo en una via moderna, amable, acollidora, i que afavoreixi tant als vianants com als conductors. L’actuació, que té prevista una durada de vuit mesos i de moment segueix els tempos establerts, també té la intenció d’actualitzar el vial i renovar tots els serveis. «Aquest era un dels primers carrers que es van fer del sector de l’Arengada Nord, i estava molt deteriorat. Els serveis estaven en unes condicions molt precàries», detalla l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.

En aquest sentit, cal destacar que actualment s’estan soterrant els serveis elèctrics i telefònics d’aquesta via, i renovant l’enllumenat públic i la xarxa d’aigua. Així mateix, es vol dotar el carrer d’una nova xarxa d’aigües pluvials. «Les obres estan en el punt més complicat, perquè s’estan renovant els serveis i tots els pous de registre i les instal·lacions, el carrer està tot aixecat, i, malauradament, això provoca molèsties als veïns», diu Cantenys, que afegeix: «Aquesta és la part que no es veurà, però és la més important». Val a dir que la remodelació que s’està duent a terme també preveu millorar la senyalització, i canviar tot el paviment de les voreres i la calçada per tal d’oferir les millors condicions. També es planteja traçar un carril bici, i plantar vegetació mediterrània per tal de fer més agradable el passeig. Aquesta actuació neix de la voluntat del consistori d’oferir carrers més còmodes, i la intenció és remodelar-ne més. «Ja hem arreglat vies com el carrer Figueres i la vorera del carrer Mas Bonet, i en tenim altres a la llista que a mesura que tinguem finançament els anirem remodelant», explica Consol Cantenys. Les obres de remodelació del carrer Empordà van ser licitades per un total de 603.087,14 euros, i les està executant l’empresa Girod Services.