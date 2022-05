El passat divendres 13 de maig es van lliurar les medalles d’honor i les Distincions per serveis excepcionals als membres del Cos de Bombers de la Generalitat dels anys 2020 i 2021.

En total, es van lliurar 32 distincions per serveis especials, entre felicitacions, mencions honorífiques i medalles d’argent. D’aquestes distincions, 12 corresponen al període de 2021, i 20 al de 2020, anys en què no es va poder realitzar l’acte per la situació derivada de la pandèmia.

Diversos efectius dels parcs de Figueres i Roses han rebut reconeixements per tasques de rescat complicades.

Una d’elles és l’actuació, el 2020, de tres operatius dels parcs de Roses i Figueres pel rescat i les complicades tasques en despenjar una persona, i les posteriors maniobres de reanimació, les quals van acabar amb èxit.

També van guardonar cinc bombers del parc de Figueres per les tasques, el 2021, de rescat d’una nena de 7 anys que es trobava inconscient i atrapada entre el fons del forat de l’ascensor i la cabina. Dos dels caporals desplaçats, un d’ells també infermer, es van introduir pel petit forat, havent-se de treure tot l’equip de protecció individual per poder-hi accedir. Gràcies a les seves maniobres, van estabilitzar la nena i la van immobilitzar per poder-ne fer el rescat pel mateix forat de l’entrada.

Durant l’acte també es van lliurar medalles d’honor d’or pels bombers que han complert 30 anys d’antiguitat en el moment de jubilar-se, o 35 en actiu, amb què van ser guardonats els bombers Manuel Cuadros Garcia, del parc de Figueres, i Florenci Calavera Lopez, del parc de Llançà.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha advertit que venen mesos complicats amb un alt risc d’incendis: “estarem preparats per afrontar aquesta amenaça i un any més us vull demanar la màxima prevenció a tot el cos i també la màxima col·laboració ciutadana per seguir els consells de seguretat i per exercir l’auto responsabilitat”.

Per la seva banda, el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, ha destacat “la necessitat de dotar el servei dels recursos necessaris per servir una societat que està en constant evolució on anticipar i prevenir ha de ser tan important com les millors intervencions”. També ha posat en valor la tasca dels Bombers “amb 71 parcs de bombers funcionaris i 77 de voluntaris”. “Tots sou necessaris, ningú hi sobra en aquest model potent que hem de cuidar. En 3 anys, els Bombers de la Generalitat hauran superat el llindar dels 3.000 bombers funcionaris i els 1.800 voluntaris”, ha afegit.

L’inspector en cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha volgut posar en relleu l'evolució del projecte Bombers 2025 que ha suposat “un increment d’efectius i de vehicles, la creació d’unitats tècniques de referència i una millora en la resposta operativa al medi natural”.