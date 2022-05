Vilanant ha gaudit d'un cap de setmana diferent amb la dotzena edició de la Fira Flor. Durant tres dies, des del passat divendres 13 de maig fins a aquest diumenge 15, el poble s'ha omplert de flors.

Sota la temàtica de la pagesia, i amb el lema Com a pagès no hi ha res!, el municipi ha defensat els valors d'aquest ofici, sovint oblidats, i li ha dedicat tres dies de festa.

Algunes de les activitats més destacades d'aquests tres dies, han estat la inauguració de l'exposició de Jordi Magrià, a més de la Fira Flor de diumenge, que ha durant tot el dia, i en què diverses parades han exposat els seus productes de km0. A tres quarts d'onze del matí, ha tingut lloc la tradicional missa de Sant Isidre, amb el pregó, a càrrec de Josep Juncarol.

L'últim acte de la fira és la presentació del projecte 'Vilanant patrimoni i paisatge' per homenatjar la pagesia, al trull del fuster.