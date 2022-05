Castelló d’Empúries, el poble de les vuitanta nacionalitats

A Castelló d’Empúries, conviuen persones de vuitanta nacionalitats, segons dades facilitades per l’Ajuntament. La població en aquest municipi, el 4 de maig, ascendeix a 12.137 habitants. El gruix d’estrangers més nombrós és de procedència marroquina, amb 1.433 veïns i veïnes d’aquesta nacionalitat, seguit dels ciutadans francesos, que sumen la xifra de 1.065 persones. També representen un col·lectiu de població considerable els ciutadans romanesos, amb 438 persones registrades, i els alemanys, amb una xifra similar, de 432 persones.

«Crec que la diversitat de nacionalitats és una característica del municipi, des de fa molts anys. Això ha fet que ens hàgim hagut d’adaptar en l’àmbit dels serveis que oferim com a Ajuntament i que hàgim hagut de multiplicar els esforços per tenir un municipi el màxim de cohesionat possible», observa l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell.

Els russos (295), els italians (201), els britànics (146) i els belgues (116) es comptabilitzen entre els estrangers empadronats a Castelló d’Empúries que superen el centenar de ciutadans. En nombre de població estrangera, darrere d’aquests hi ha persones procedents d’aquests altres països: el Senegal (97), el Pakistan (84), Veneçuela (80), la Xina (78), el Brasil (71), Bulgària (66), Polònia (65), Algèria (58), l’Argentina (58), els Països Baixos (57), Gàmbia (52), Hondures (47), Colòmbia (46), Suïssa (45), Cuba (39), Eslovènia (28), Portugal (28), la República Dominicana (21), Lituània (16), Bolívia (14), Bielorússia (13), Tailàndia (11) i la República Txeca (10).

Un únic empadronat

Com a dada que no deixa de ser curiosa, al municipi també hi ha nacionalitats representades per una única persona empadronada, és el cas d’Austràlia, la Costa d’Ivori, Croàcia, Estònia, les Filipines, Gabon, Grècia, el Japó, Kènia, Letònia, el Líban, Mali, les Maurici, Síria, Turquia i Gàmbia.

«La multiculturalitat és una riquesa per a tots plegats. Conviure-hi ens obliga a tenir una ment més oberta i això sempre és positiu», afirma Salvi Güell.

Resten encara trenta nacionalitats per completar aquest puzle demogràfic de Castelló d’Empúries: Irlanda, el Paraguai, el Perú i Xile (8); la República Sud-africana (7); Guinea, Luxemburg i Sèrbia (6); Albània i l’Índia (5); el Canadà, Geòrgia, Mèxic i Suècia (4); Islàndia, Madagascar, Moldàvia, el Principat d’Andorra i Eslovàquia (3), i Àustria, Camerun, Costa Rica, els Estats Units d’Amèrica, Eslovènia, Hongria, Israel, Nigèria, la República de Corea, Tunísia i Xipre (2).