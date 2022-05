L’Auditori del Cercle Sport de Figueres acollirà el proper 24 de maig la xerrada Conèixer per curar. El Tour del Càncer que impartirà el doctor Carlos López-Otín, a partir de les set de la tarda. «Conèixer per curar» és una conferència, organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer, que recorrerà diversos punts del país amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat i el coneixement del càncer a la societat i els serveis gratuïts de l’Associació.

El doctor Carlos López-Otín és Premi Nacional de Recerca i autor del llibre Egoístas, inmortales y viajeras: Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos: conocer para curar, els beneficis dels quals van destinats a l’Associació. Participarà amb una xerrada magistral sobre el càncer a Figueres entre d’altres punts del territori. Per assistir a l’acte cal fer inscripció prèvia a través del mail activitatsgirona@contraelcancer.es o bé trucant al telèfon 972 201 306.