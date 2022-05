L’estat i l’alçada dels ponts generen debat a Empuriabrava

Els efectes del canvi climàtic i l’evolució estructural del pas dels anys són dos dels factors que més preocupen a Empuriabrava entorn dels ponts que permeten superar la seva llarga xarxa de canals en tots els recorreguts de la marina, però especialment en alguns punts concrets, entre ells el de Falconera.

Aquests darrers mesos, el tema ha estat damunt la taula a partir de les intencions municipals d’efectuar obres i reparacions que no han estat prou ben vistes per part dels col·lectius empresarials i veïnals vinculats amb la urbanització. En l’àmbit polític, el Grup de SOM, a l’oposició, és qui més obertament ha expressat la seva preocupació per aquest tema.

Durant el període d’exposició pública, l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava va presentar al·legacions que van ser desestimades. El seu president, Pedro Pérez, exposa que «la nostra interpretació d’aquest assumpte és molt clara. Han passat molts anys d’ençà de la construcció de la marina i els ponts, pel desgast i la humitat, s’han anat degradant. Cal pensar en la seva renovació, fer-los arreglar perquè no siguin cap perill i, sobretot, pensant en un termini a vint o trenta anys vista, perquè amb el canvi climàtic és evident que el nivell de l’aigua pujarà i ens podem trobar que les embarcacions no passin per sota».

Pérez també presideix la Comunitat d’Usuaris de la Marina. En la seva darrera assemblea va rebre l’encàrrec de ser el portaveu de la preocupació dels seus membres per la situació dels ponts. «La gent vol solucions i no ha caigut gens bé que l’Ajuntament no acceptés les al·legacions que havien presentat les nàutiques, en positiu, per a afrontar el problema amb determinació».

Des de SOM Empuriabrava i Castelló, Agustí Ayats recorda que «després de la nostra insistència vers el mal estat del pont de Falconera, el Govern va encarregar un estudi tècnic en el qual es deixava clara constància de la necessitat d’actuar de manera urgent pel risc de col·lapse que presenta l’estructura. Després d’exposar els resultats de l’informe, el govern d’ERC i CUP ha proposat una renovació del pont sense tenir en compte les necessitats dels usuaris, ni les previsions d’augment del nivell del mar, factor implícit en el canvi climàtic».

Des d’aquest grup municipal expliquen que la renovació del pont que es proposa «és en va, ja que ben aviat s’haurà de refer el pont per augmentar-ne l’alçada i el municipi haurà perdut aquests diners».

El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet, opina, en canvi, que «el procés que estem seguint és el correcte, millorarem cinc ponts, un darrere l’altre».

Per a Pedro Pérez, «el tema té moltes connotacions que s’han de tenir en compte. Per exemple, que ja hi ha propietaris d’embarcacions que estan fent el pas cap a la sostenibilitat energètica i incorporen equipaments per a captar energia eòlica o solar a les seves embarcacions. Aquests sistemes solen estar ubicats a les parts superiors dels vaixells, amb la qual cosa l’increment d’alçada és evident i Empuriabrava no pot estar d’esquena a aquesta evolució».

El representant de la Comunitat d’Usuaris i de les Nàutiques defuig exigir que la inversió necessària per a apujar els ponts hagi de recaure tota en el municipi. «De la mateixa manera que hi ha contribucions especials per a temes urbanístics terrestres, també n’hi pot haver en aquest cas i que la gent ajudi a pagar el seu cost».

Josep M. Canet: «El de Falconera serà més alt que ara»

La licitació de l’obra de remodelació del pont del sector Falconera està en marxa. «Ens hauria agradat poder començar les obres abans de l’estiu, però com que no serà possible haurà de ser a la tardor», explica Josep Maria Canet, regidor d’Urbanisme, Planificació i Castelló 2000. Canet defensa el procediment seguit fins ara pel Govern municipal i creu que «les coses s’estan fent com toca. L’informe tècnic va detectar que hi havia dos ponts en mal estat i tres que requerien reparacions. Hem començat pel de Falconera i després vindran els altres. Aquest primer suposa una inversió de cap a 275.000 euros i permetrà pujar-lo d’alçada entre 30 i 40 centímetres. Un cop acabat serà més alt que ara. Aixecar-lo més és inviable, perquè hi passen serveis i el cost seria inassumible».