L’Ajuntament de Figueres ha fet la primera valoració del canvi d’ubicació de l’espai de concerts, de l’Embarraca’t, a la plaça Europa, al Rampell, al Parc de les Aigües i, segons Mossos i Guàrdia Urbana, ha permès millorar la seguretat. La proximitat al centre ha permès recuperar un tipus de públic. Però l’oposició demana que es prenguin mesures amb relació als horaris per permetre el descans nocturn dels veïns.

«Cal anar trobant l’equlibri entre la Festa Major i el que és els veïns, però és un espai molt més segur, més accessible, més còmode, més amable, i ha permès recuperar públics que feia molt temps que no gaudien de les festes majors». Ho deia l’alcaldessa, Agnès Lladó, en resposta a la valoració de Fires que demanava el regidor no adscrit, Carles Arbolí al darrer ple. Que és un espai més segur és el que els han comunicat tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra.

Arbolí posava de manifest que «sobre el Rampell, evidentment hi ha situacions que han millorat» però en horaris, considerava que potser caldria «una regulació més ferma de determinats concerts» i apuntava que la pandèmia va portar que s’haguessin d’avançar horaris i que, potser, es podria extrapolar pels concerts i «que no hi hagués molèsties al veïnat».

La regidora de Ciutadans, Elisabet Guillen, també va posar de manifest que «hi ha persones que els ha estat difícil anar a treballar descansats, seria bo que si ha de ser el nou emplaçament, fer una proposta de lleure nocturn, potser entre setmana amb uns altres horaris».

Lladó constatava que se n’ha parlat i que hi ha d’haver un equilibri. La primera nit de concerts «van haver-hi unes distorsions importants i que mica en mica es va anar modulant» i el cap de setmana va ser molt diferent, va dir. També es va demanar que la música de les entitats fos a un volum més baix.

Un altre dels canvis van ser els concerts a plaça Catalunya que enguany no tenien carpa. La regidora de Festes, Esther Marcos, va explicar que la carpa reduïa l’aforament i el canvi ha permès que més persones en poguessin gaudir i, alhora, poder alliberar l’espai si calia per a altres activitats com el mercat.

L’alcaldessa va valorar que calia «felicitar perquè no hi havia carpa, cosa que el pressupost també ho felicita, perquè han estat més econòmiques que altres, 125.000 euros menys» per reducció d’estructures com carpes. L’única mancança va ser la falta de barres de bar, però es va informar els establiments propers perquè poguessin donar el servei.

L’alcaldessa va concloure que la valoració de Fires «és positiva» i que han estat les primeres fires després del 2020 confinats i de l’any passat amb actes, però moltes restriccions.