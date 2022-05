La campanya Figueres. Fem-la millor, té com a objectiu la sensibilització sobre el civisme. Iniciada l'any passat, té l’objectiu de millorar les conductes a la ciutat per tal de fer de Figueres una ciutat millor, amb corresponsabilitat entre administració i ciutadania. La campanya se centra en quatres aspectes: la millora en la gestió de les deixalles, tenir cura de l’espai públic, la convivència i la mobilitat. Cada aspecte de la campanya està representat per un personatge.

Els nens i les nenes de Figueres han estat els qui han escollit els noms d’aquestes il·lustracions. Hi han participat un total de 7 centres de la ciutat, 24 aules i s'han rebut més de 150 propostes. Els noms guanyadors han estat DJ Cor, Punxi, Gupi i Glu-glu. L'Ajuntament de Figueres engega «Fem-la millor», una campanya a favor del civisme Aquesta campanya ha d’ajudar a la conscienciació i a la corresponsabilitat per millorar el civisme a la ciutat. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "el civisme és un repte de ciutat i la campanya vol apel·lar directament al ciutadà per tal que prengui consciència de la necessitat de respectar les normes bàsiques de convivència per fer una ciutat millor i amb més qualitat de vida". La campanya es podrà veure a les marquesines d’autobusos, els tòtems informatius, anuncis als diaris, falques de ràdio, a les xarxes socials i a les escoles.