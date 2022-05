El Govern té previst reduir en 1.300 tones les emissions de CO2 – el que equivaldria a retirar uns 220.000 cotxes de circulació durant un any – a partir de la millora d'uns 116 quilòmetres de 12 carreteres. Entre aquestes, s'inclouen la GI-612 del Port de la Selva a Llançà i la GIP-6042 i la GIV-6043 de Peralada a Castelló d'Empúries.

El vicepresident Jordi Puigneró ha presentat aquest matí el pla pilot amb una de les primeres vies on s'ha dut a terme aquesta millora, la L-902 entre Almenar i Almacelles (Segrià), que compta amb una inversió de 20 MEUR i que incorpora noves tècniques i materials reaprofitats que afavoreixen la reducció del consum d'energia i l'increment de la durabilitat del ferm. Puigneró ha assegurat que aquesta experiència pilot "s'incorporarà" en un futur a la resta de millores de carreteres de la xarxa viària catalana com un "element imprescindible".

Puigneró ha recordat que els tres grans objectius del Departament són els de "connectar, digitalitzar i descarbonitzar". En aquest sentit, ha remarcat que en l'era de la digitalització i la lluita contra el canvi climàtic, aquests han d'estar a l'agenda de tots els governs i també de les empreses privades. Per això, ha posat en valor les millores iniciades a la carretera d'Almenar i que aquesta primavera s'estendran a 11 carreteres més arreu del territori amb un termini d'execució de tres mesos.

En concret les millores es faran a la GI-612 del Port de la Selva a Llançà; la GIP-6042 i la GIV-6043 de Peralada a Castelló d'Empúries; l'N-141c de Tona a Malla; a la BV-24411 de Begues a Avinyonet del Penedès; la BV-1001 de Calaf a Sant Guim de Freixenet; la B-430 de Sallent a Artés; la GI-531 de Sant Aniol de Finestres a les Planes d'Hostoles; la GI-514 de Sant Julià de Ramis a Cornellà del Terri; la L-310 de Tàrrega a Guissona; la T-710 de Falset a La Vilella Baixa; i la C-12 de Xerta a Rasquera.

Pel que fa a la sostenibilitat de materials i tècniques, el Pla pretén afavorir la reducció d'emissions, l'economia circular, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat energètica. Així, proposa mesures com: la reducció del balanç energètic, a partir de la temperatura de fabricació utilitzant mescles en fred, transport i estesa del ferm; la reducció d'emissions i consum energètic, menor envelliment del betum i millora de les condicions de treball. També a partir de l'aprofitament de productes elaborats amb materials reutilitzats o reciclats com el material fresat, la pols de pneumàtic, àrids siderúrgics o vidre. Així mateix, s'augmenta la durabilitat i el cicle de vida, i per tant, es redueixen els consums de materials i costos.

D'altra banda els contractes inclouen tant la redacció com l'execució de l'obra, fet que permet ajustar terminis. Així mateix, es promou una participació col·laborativa de les empreses adjudicatàries en la presa de decisions durant el seu desenvolupament. En l'avaluació de les ofertes ha disminuït el pes de l'oferta econòmica (un 25% enfront del 50% habitual) i ha augmentat el dels criteris objectivables.