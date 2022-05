El projecte per controlar el creixement de la població de coloms de Figueres a partir de la seva esterilització ha començat a donar els primers resultats reduint-ne la població. L’Ajuntament ha constatat que és menor als sectors on s’han situat els dispensadors de pinso. «Els resultats del desembre mostren que la població s’ha reduït dins el radi d’acció dels punts de tractament» ha explicat la regidora de Medi Ambient Sònia Trilla. La reducció s’ha pogut conèixer perquè «abans d’iniciar el projecte es va calcular l’índex d’abundància i es va repetir finalitzada la primera temporada de tractament». Segons Trilla, «la comparació d’aquests índexs ens permet copsar si la població puja o baixa».

L’Ajuntament va posar en marxa fa dos anys el projecte per controlar el creixement de la població de coloms de la ciutat a partir de la seva esterilització amb nicarbazina. Aquesta s’introdueix a l’alimentació dels coloms en el blat de moro que se subministra en dispensadors ubicats en punts estratègics. El pinso es posa només els mesos en què les aus es reprodueixen, la resta de l’any serà pinso de cereal. El fet que el pinso es doni cada dia al mateix lloc i mateixa hora fa que el colom s’acostumi a la rutina i garanteix l’anticoncepció. A banda de reduir la població, el pinso també farà que els excrements de coloms siguin més consistents i, per tant, espera que eviti el deteriorament de façanes i edificis. A Figueres s’han instal·lat sis dispensadors de pinso esterilitzant. La regidora ha explicat que «els punts on s’administra el fàrmac són aquells punts de la ciutat en els que ja s’hi detectava un nombre important de coloms». El resultat ha estat que «el nombre de coloms en aquests punts pot haver patit un increment transitori durant els primers mesos de tractament, però ha disminuït en tots ells respecte a l’inicial a final de tractament».

A partir d’ara, «el projecte pot anar patint ajustaments per tal d’optimitzar els resultats» perquè «la situació dels coloms a la ciutat no és una foto fixa, pot canviar al llarg del temps». Pel que fa a la xifra global a la ciutat, Sònia Trilla, posa de manifest que «determinar el cens de coloms d’una ciutat és molt complicat».

La problemàtica de la presència de coloms en la trama urbana no és nova. Des de fa anys s’han pres diferents mesures per controlar-la a través del Servei de Control de Plagues. El 2018 es va anunciar que s’havia aconseguit reduir un 56% i que es posaria en marxa el sistema d’esterilització amb pinso anticonceptiu.